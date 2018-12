Mindst 12 dræbt under røveri i Brasilien

Ved en skudveksling mellem politi og bakrøvere i en lille by i det nordøstlige Brasilien fredag blev mindst 12 mennesker dræbt - deriblandt seks politifolk,

Fem gidsler - deriblandt to børn på 10 og 13 år - er blandt de dræbte, oplyser de statslige myndigheder.

Der blev åbnet ild, da politifolk greb ind for at forhindre en bande i at stjæle penge fra to pengeautomater i hovedgaden i Milagres i den centrale del af delstaten Ceará.

»I henhold til foreløbige rapporter er 12 mennesker dræbt - seks af dem politifolk, siger en talskvinde for guvernørens kontor over telefonen.

Netavisen G1 citerer byens borgmester, Lielson Landim, for, at de fem dræbte gidsler var fra samme familie. Deres bil var blevet kapret på en nærliggende landevej af bankrøverne, som ville bruge den til deres bankrøverier.

Tv-stationen GloboNews siger, at det var en lokal forretningsmands familie, der blev taget som gidsler.

To mistænkte er anholdt.

Banden undslap i to varevogne uden at få nogen penge med sig, rapporterer G1.

En lokal presserapport siger, at politiet har fundet en dræbt bankrøver i en efterladt bil.

Politiet har iværksat en eftersøgning med blandt andet en helikopter.

Brasilien, der er Latinamerikas største land, har det største årlige antal drab i verden. Ceará er en af landets mest voldelige delstater.

ritzau