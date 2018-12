Anklagere vil have lang fængselsstraf til tidligere Trump-advokat Michael Cohen tilstod i august, at han udbetalte penge til Stormy Daniels, som fik pengene for at tie stille.

Anklagemyndighed går efter en lang fængselsstraf til præsident Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen. Det skriver flere internationale medier.

Cohen tilstod i august, at han havde foretaget store udbetalinger af penge til den tidligere pornostjerne Stormy Daniels, som fik betaling for at tie stille om, at hun angiveligt har haft sex med præsidenten.

Han har også erklæret sig skyldig i en række andre kriminelle forhold, herunder brud på regler om kampagnefinansiering.

Desuden har Cohen tilstået at have løjet under en høring i Kongressen om Trumps planer om et Trump Tower i Rusland.

Cohen har samarbejdet med den særlige anklager i Rusland-undersøgelsen, Robert Mueller.

Ifølge planen skal Cohen modtage sin straf i New York City onsdag i næste uge. Hans forsvarere mener ikke, at han skal i fængsel, fordi han vist stor samarbejdsvilje med anklageren og taget ansvar for sine handlinger.

ritzau