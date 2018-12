Særlig anklager: Præsidentens tidligere kampagnechef Paul Manafort talte usandt om sin kontakt med Trumps folk Ifølge Rusland-undersøgelsen løj Manafort blandt andet om sin kontakt med Det Hvide Hus, som han var i forbindelse med så sent som i februar 2018.

Artiklen er opdateret klokken 04:09

Paul Manafort, tidligere kampagnechef for Donald Trump, talte usandt, da føderale efterforskere spurgte ind til hans kontakt med folk i Det Hvide Hus eller personer fra den amerikanske regering.

Det viser dokumenter, der fredag er indleveret til en domstol i Washington D.C., skriver flere medier. Afsender er Robert Mueller, leder af den såkaldte Rusland-undersøgelse.

Ud over at have løjet om sin kontakt med folk tæt på Trump, så har Manafort ifølge dokumenterne også givet andre urigtige oplysninger. Blandt andet om betaling af en gældspost samt sin relation til en russisk forretningspartner, som USA mistænker for at være efterretningsagent.

Mueller beskyldte allerede i sidste måned Manafort for at have løjet over for efterforskere adskillige gange.

I de dokumenter, som fredag er indleveret, redegør han for beskyldningen.

»Manafort har sagt, at han ikke havde nogen direkte eller indirekte kommunikation med personer i administrationen«, står der i papirerne.

Videre fremgår det, at Manafort ifølge eget udsagn kun har talt med personer fra Trumps regeringshold, enten før de tiltrådte, eller efter de fratrådte.

»Men bevismaterialet tydeliggør, at Manafort løj om sine kontakter«, står der på side otte i papirerne.

Derefter nævnes som eksempel, at Manafort 26. maj i år skrev en besked til en person, som fik mandat til på Manaforts vegne at tale med en person i regeringen.

Fængslet Manafort afviser løgn

Manafort, der kortvarigt var Trumps kampagnechef i sommeren 2016, var anklaget for flere kriminelle forhold, før han i september indgik et forlig med Mueller.

I den forbindelse fik han sænket antallet af forhold fra syv til to. Ingen har tilknytning til hans tid hos Trump.

Men Mueller har forlangt forliget ophævet, fordi Manafort »på adskillige måder har brudt aftalen ved at lyve over for FBI og den særlige anklagers kontor«, står der.

Den 69-årige Manafort, der sidder fængslet, mens han afventer sin dom, afviser at have løjet.

Bruddet på aftalen med Mueller kan betyde, at hans fængselsstraf bliver længere, end de ti år, som tidligere har været forudset, skriver nyhedsbureauet AFP.

Mueller, der er tidligere FBI-chef, har siden foråret 2017 stået i spidsen for en efterforskning af mulig russisk indblanding i præsidentvalgkampen i 2016.

ritzau