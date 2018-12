»Dum som en sten«: Trump rakker ned på sin tidligere udenrigsminister midt i nye udskiftninger Trump er i gang med vigtige udskiftninger i sin inderkreds, alt imens han slås med flere af de forhenværende.

To nyudpegede medlemmer af præsident Trumps hold bliver nu mindet om, at tiden på Team Trump kan være kort og slutte med et grimt brag.

Donald Trump reagerede fredag på en række usædvanlige udtalelser fra sin tidligere udenrigsminister Rex Tillerson ved tweete, at den fyrede Tillerson var »dum som en sten« og »doven ad helvede til«.

Den for en præsident uhørt beskidte nedrakning kom efter, at Rex Tillerson i en tale i Texas havde sagt, at Trump ikke just var nogen læsehest og ikke læste embedsværkets briefinger. Tillerson, der kom til regeringen fra en stilling som topchef i oliegiganten Exxon Mobil, forklarede ifølge avisen Houston Chronicle, at præsidenten er »ret udisciplineret« og ofte bad om at få gjort ting, som Rex Tillerson måtte forklare ham var ulovlige.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. december 2018

De seneste dage har præsidenten annonceret, at han vil udpege den tidligere tv-vært Heather Nauert som ny FN-ambassadør i stedet for Nikki Haley, og tidligere justitsminister William Barr som ny justitsminister i stedet for Jeff Sessions, som Trump i månedsvis hånede offentligt, inden han fyrede ham i begyndelsen af november.

Magtfuld præsident

William Barr er en Washington-veteran, som også var justitsminister fra 1991 til 1993 under netop afdøde præsident George H. W. Bush. Hvis Barr godkendes af Senatet, får han ansvar for den særlige Rusland-undersøgelse af, om Trump-folk samarbejdede med russere om at påvirke præsidentvalget i 2016.

Det er en officiel undersøgelse, som Donald Trump er så vred over, at han hånede og til sidst fyrede Jeff Sessions, fordi denne havde erklæret sig selv inhabil som ansvarlig for undersøgelsen. Det skete tilbage i 2017, da det kom frem at Sessions havde fortiet to møder, han selv havde haft med den russiske ambassadør i USA.

Donald Trump indsatte i november Matthew Whitaker som fungerende justitsminister. Han mødte en del skepsis i Kongressen. Trump siger altså nu, at han vil have udnævnt William Barr som permanent justitsminister.

Den erklærede republikaner har støttet en juridisk opfattelse af et stærkt præsidentembede med vide beføjelser. Han har kritiseret aspekter af Rusland-undersøgelsen, men ikke selve undersøgelsens legitimitet. Han har støttet Trumps fyring af FBI-chef James Comey, og er blevet kritiseret af eksperter for at forsvare republikanske krav om en ny efterforskning af demokraten Hillary Clinton.

Rex Tillerson er ikke den eneste aktuelle påmindelse om, hvordan forholdet mellem Donald Trump og nære allierede kan udvikle sig, når det går i stykker. Fredag fremlagde den særlige Rusland-undersøger, Robert Mueller, nye dokumenter, der viste hvordan Trumps tidligere personlige advokat og ’fixer’ af problemer, Michael Cohen, har erkendt at have løjet og brudt loven for at hjælpe Donald Trump. Samtidig beskrev andre dokumenter, at Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort indgik en aftale med efterforskerne, men bagefter løjet for dem. Donald Trump har kaldt Cohen »svag« og rost Manafort som en »modig mand« med en »skøn familie«.