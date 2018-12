Politiet anholder 278 og lægger jernring om det centrale Paris 'De Gule Veste' bebuder omfattende protester mod Frankrigs præsident lørdag oven på sidste uges konfrontation.

Forud for de bebudede protester lørdag i den franske hovedstad, Paris, er 278 mennesker i de tidlige morgentimer blevet anholdt, oplyser politiet.

Det meste af det centrale Pariser blevet lukket af forud for de forventede uroligheder, der har et været et varemærke for 'De Gule Veste', skriver AFP.

De protesterer mod forringede leveforhold og har som mål at fordrive præsident Emmanuel Macron fra Elysee-palæet.

Der befinder sig 8.000 politifolk ude i byens gader. De ruster sig, efter det sidste weekend kom til meget voldsomme sammenstød i Paris med barrikader og biler i brand.

Det var de værste uroligheder i byen siden 1960'erne.

Macrons regering valgte tidligere på ugen at udsætte afgiftsforhøjelser på diesel og benzin.

Det var for at imødekomme nogle af demonstranternes krav. Men det synes ikke at have haft nogen effekt på demonstranternes vilje til at aktionere.

Klokken ni lørdag formiddag havde en større gruppe af 'De Gule Veste' allerede samlet sig ved Triumfbuen, og der gjaldede slagord ned gennem den berømte hovedgade Champs Elysee.

Mange af urolighederne har netop været koncentreret ved Triumfbuen og Champs-Elysees.

Foto: Jacob Ehrbahn 'De Gule Veste' har indkaldt til nye protester, men lørdag morgen er der endnu ikke mange på gaden. Måske skyldes det, at en række personer er anholdti de tidligste timer.

ritzau