Politi skyder med tåregas mod demonstranter på Champs-Elysees Demonstranter fra "De Gule Veste" er anholdt og har fået beslaglagt hammere, baseballbats og petanquekugler.

Det er lørdag formiddag kommet til sammenstød mellem politiet og folk, der repræsenterer 'De Gule Veste' i hjertet af Frankrigs hovedstad.

Politiet har affyret tåregas i et forsøg på at presse flere hundrede demonstranter på Paris' berømte hovedgade Champs-Elysees og ved Triumfbuen tilbage.

Politiet skønnede ved 11-tiden, at der befandt sig 1.500 demonstranter i området.

Foto: Jacob Ehrbahn

Forud for de bebudede protester anholdt politiet i de tidligere morgentimer 278 mennesker. Senere har myndighederne meddelt, at mindst 700 mennesker er blevet anholdt.

Hos de anholdte har betjente beslaglagt hammere, baseballbats og petanquekugler.

Det meste af det centrale Paris er blevet lukket forud for de forventede uroligheder, der har et været et varemærke for 'De Gule Veste'.

De protesterer mod forringede leveforhold og har som mål at fordrive præsident Emmanuel Macron fra Elysee-palæet.

Der befinder sig 8000 politifolk ude i byens gader. De ruster sig, efter det sidste weekend kom til meget voldsomme sammenstød i Paris med barrikader og biler i brand.

Det var de værste uroligheder i byen siden 1960'erne.

Macrons regering valgte tidligere på ugen at udsætte afgiftsforhøjelser på diesel og benzin.

Det var for at imødekomme nogle af demonstranternes krav. Men det synes ikke at have haft nogen effekt på demonstranternes vilje til at aktionere.

Mange af urolighederne har været koncentreret ved Triumfbuen og Champs-Elysees.

Der var bebudet demonstrationer mod regeringen i mange andre byer i landet. Men der var der de fleste steder lagt op til fredelige protester.

ritzau