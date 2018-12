Markant russisk forkæmper for menneskerettigheder er død

Den berømte, russiske menneskerettighedsaktivist Ljudmila Aleksejeva er død. Hun blev 91 år gammel.

Det oplyser Ruslands præsidentielle råd for menneskerettigheder, skriver nyhedsbureauet AFP.

»Det er et stort tab for hele menneskerettighedsbevægelsen i Rusland«, siger formand for rådet Mikhail Fedotov i en pressemeddelelse.

Ljudmila Aleksejeva var sovjetisk systemkritiker og en af Ruslands mest kendte menneskerettighedsforkæmpere.

I 1976 var hun med til at stifte menneskerettighedsorganisationen Moscow Helsinki Group, som hun siden har været leder af.

Gruppens medlemmer er blevet anholdt, fængslet og sendt i eksil gentagne gange gennem årene.

Ljudmila Aleksejeva er kendt for i årtier at have udfordret magthaverne i Moskva – det være sig lederne af kommunistpartiet i sovjettiden, Boris Jeltsin i 1990'erne eller den nuværende russiske præsident, Vladimir Putin, på områder omhandlende menneskerettigheder.

Mødt Putin flere gange

Første gang, hun mødte Putin personligt, var i 2002. Dengang var Putin ydmyg og villig til at lytte til aktivister som hende, har hun tidligere fortalt Reuters.

Men da hun mødte ham næste gang i 2006, hvor økonomien i Rusland havde fået et løft, ville han ikke længere lytte.

»Putin begyndte at tro, at alle ville have, at han skulle forblive ved magten. Han forstår ikke. Det er forfærdeligt med magt. Meget få mennesker kan håndtere det ordentligt, sagde hun til Reuters i 2012.

Aleksejeva gik bort lørdag aften omkring klokken 17.30 dansk tid på et hospital i Moskva.

»Det var ikke første gang, at hun var indlagt på hospitalet. Lægerne havde allerede indlagt hende gentagne gange i svære situationer. Men der er situationer, hvor lægerne intet kan gøre, oplyser Mikhail Fedotov.

Aleksejeva har skrevet flere bøger om, hvordan individer gennem historien har kæmpet for borgerrettigheder i Sovjetunionen.

Hun har været gift to gange og har to sønner.

Putin har lørdag udsendt en meddelelse, hvor han sender sine kondolencer til Aleksejevas familie for deres tab.

Det oplyser Putins talsmand, Dimitri Peskov, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

ritzau