Stabchef John Kelly – en af Trumps sidste generaler – forlader Det Hvide Hus Donald Trump er i gang med at hente folk ind i Det Hvide Hus, som er uprøvede med regeringsarbejde, men støtter hans America First-ideologi og er på god fod med datteren og svigersønnen.

Donald Trump har altid været glad for generaler. Eller rettere for den måde generaler med stjerner på uniformen ranker rygge, og deres kort klippede hår ser ud på. Ligesom på film. Det ved vi, fordi Donald Trump ofte har sagt det højt.

Allerede da Trump efter at være blevet taget i ed som præsident præsenterede sit hold under en traditionel frokost i januar 2017 fremhævede han James Mattis og John Kelly som »mine generaler«, der vil »gøre os trygge«. De »kommer lige fra castingbureauet«, sagde Donald Trump, der selv som ung mand undgik militærtjeneste på grund af en fodskade.

»Hvis jeg skal lave en film, så vælger jeg dig, general«, sagde Trump henvendt til James Mattis.

Nu er forsvarsminister James Mattis snart den eneste, der er tilbage af de fire dekorerede generaler, som Donald Trump har hentet ind på top-poster i sine første to år, hvilket ifølge avisen The New York Times er rekord i moderne tid.

Et længe ventet farvel

Trumps første nationale sikkerhedsrådgiver, general Michael Flynn, holdt kun i 24 dage, før det kom frem, at han havde løjet om kontakter til den russiske ambassadør i USA. Hans afløser H.R. McMaster havde jobbet i 413 dage, før han blev erstattet af af den ideologiske hard-liner John Bolton.

Lørdag overraskede Donald Trump ikke nogen, da han på vej til en traditionsrig football-kamp mellem hæren og flåden bekendtgjorde, at den 68-årige firestjernede general John Kelly stopper som hans stabschef fra årsskiftet. De to var ifølge tv-stationen CNN’s kilder ikke længere på talefod og talte åbent med andre i Det Hvide Hus om hver deres utilfredshed.

Hvis nogen var overrasket var det måske John Kelly, der ifølge flere medier aftenen før havde aftalt med Trump, at han selv kunne få lov til at offentliggøre beslutningen mandag. Donald Trump havde muligvis brug for at sætte en ny mediedagsorden. Præsidenten er midt i en bølge af dårlige nyheder. Rusland-undersøgelsen har i denne uge impliceret ham stærkere i et angiveligt brud på loven om kampagnebidrag, og aktiemarkedet, som Trump har brugt som målestok for sin succes, gik i sidste uge stærkt nedad.

John Kelly startede som sikkerhedsminister i Trumps regering, men blev i juli 2017 hentet ind som præsidentens vigtigste ansatte. Stabschefen har ansvar for medarbejderne og organiseringen af Det Hvide Hus, og mange fæstnede deres lid til, at John Kelly kunne skabe noget disciplin i Trumps ofte kaotiske hvide hus, hvor Trump kan lide at have tv-nyheder kørende, lade folk gå frit ind og ud, ikke gider læse briefinger, men bryster sig af at følge sine impulser og sin mavefornemmelse. John Kelly måtte opgive at kontrollere Trump og har måttet benægte at have kaldt Trump en »idiot«. Han er refereret for at joke, at gud har straffet ham med jobbet som Trumps stabschef. Efter et af de højtråbende skænderier, der i journalisten Bob Woodwards bog ’Fear’ er gengivet med laviner af bandeord og beskidt sprog, er Kelly citeret for at sige, at »han er blevet skør. Vi er i crazytown«. I The New York Times er han citeret for at sige, at han smutter og ikke kommer tilbage.

Mange skænderier

Donald Trumps kærlighed til generaler er principiel, men er gentagne gange stødt ind i virkeligheden, hvor militærfolk har rystet på hovedet over hans skepsis over for Nato og militære alliancer, hans modvilje mod vedvarende militære operationer som i Afghanistan, hans insisteren på at indsætte soldater ved grænsen til Mexico under den nylige midtvejsvalgkamp, hans ønske om en årlig militærparade og hans ofte rapporterede uoplyste, men skråsikre mavefornemmelse.

»Jeg ved mere om ISIS, end generalerne gør. Tro mig«, har Donald Trump tidligere sagt uden at være kendt for at vide særligt meget om terrorbevægelsen.

John Kelly har ifølge The New York Times fortalt kolleger, at han blandt sine bedrifter tæller, at han afholdt Donald Trump fra at foretage uovervejede militære aktioner. Det samme har de andre generaler H.R. McMaster og James Mattis ifølge Bob Woodward gjort. Donald Trumps højrenationalistiske politiske rådgiver Stephen Bannon så ifølge Bob Woodwards bog generalerne som en slags politisk korrekte establishment-figurer, der aktivt modarbejder Trumps nationalistiske dagsorden.