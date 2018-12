18-årig mand i livsfare efter eksplosion i Malmø

Natten til søndag har der været to eksplosioner i Malmø.

En 18-årig mand er kommet alvorligt til skade som følge af den ene eksplosion ved et boligkompleks ved Södra Gulsparvsgatan.

Det oplyser Malmøs Politi.

Den første eksplosion skete omkring klokken 04.30 natten til søndag, og politiet fandt på stedet en ung mand, som var alvorligt såret. Han blev kørt til sygehuset, og meldingen er, at han behandles for livstruende skader.

Eksplosionen skal ifølge politiet være sket i forbindelse med trappeopgangen til beboelsesbygningen.

Søndag morgen oplyser politiet, at de mistænker, at den sårede mand selv har taget del i sprængningen.

Cirka 20 minutter senere var der også en eksplosion ved et boligkompleks i Norrbäcksgatan - nogle kilometer fra den første eksplosion. Her kom ingen til skade.

Politiet konstaterede ved Norrbäcksgatan ligeledes, at der var sket en eksplosion ved en trappeopgang i et boligkompleks.

Politiet har afspærret begge steder. Det nationale bombehold er tilkaldt for at skulle undersøge stederne. Herefter skal kriminalteknikere også undersøge de to steder.

Til den svenske avis Expressen fortæller Marie Keismer, vagthavende ved politiet i Region Syd, at politiet undersøger sagen som en grov forbrydelse.

ritzau