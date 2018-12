Faktatjek: Nej Trump, de råber ikke dit navn i Paris Donald Trump beskriver urolighederne i Frankrig som tegn på, at klimaaftalen fra Paris er »latterlig og ekstremt dyr«, og at franskmændene vil have ham.

USA’s præsident benyttede lørdagens uroligheder i Frankrig til at slå et slag imod den globale aftale om reduktion af CO2-udledning fra Paris i 2015 - og for sig selv.

Lørdag tweetede Donald Trump, at Paris-aftalen ikke har vist sig at være så god for Paris. Folk vil ikke betale store summer til tredjeverdenslande med tvivlsomme styrer for måske at beskytte miljøet, skrev Trump og sluttede:

»Råber ’vi vil have Trump’. Elsker Frankrig.«

Påstanden om, at franskmændene råber på Trump i gaderne bliver afvist af flere medier.

»Bogstaveligt talt ingen i gaderne i Paris råber, ’vi vil have Trump’«, skriver journalisten Katy Lee fra nyhedsbureauet AFP på Twitter.



I can't believe I'm having to say this again but literally no one in the streets of Paris is chanting 'We Want Trump' https://t.co/W8gZb0ucgq — Katy Lee (@kjalee) 8. december 2018

Trumps tweets kommer midt i de værste uroligheder i Frankrig i årtier. Flere end 1.700 mennesker blev ifølge BBC arresteret, selvom volden ikke var på niveau med tidligere uger. Demonstrationerne blev blandt andet udløst af en klimaafgift på benzin og diesel, som præsident Emmanuel Macron tirsdag i denne uge opgav, men reflekterer tydeligvis en dybere vrede mod social ulighed og Emmanuel Macrons økonomiske politik.

Emmanuel Macron modsagde i november Donald Trumps omfavnelse af ’nationalisme’ under en mindehøjtidelighed for ofrene fra Første Verdenskrig.

»Nationalisme er et forræderi af patriotisme ved at sige ’vores interesser først, hvem bekymrer sig om de andre?«, sagde Macron.

Da Macron tirsdag bøjede af, meldte Trump sig også på Twitter og præsenterede det som ’hvad-sagde-jeg’.



»Jeg er glad for, at min ven @EmmanuelMacron og demonstranterne i Paris er blevet enige med den konklusion, jeg nåede for to år siden«, skrev Donald Trump.

Britisk video cirkulerer

Donald Trump har ikke begrundet, hvorfor han påstår, at demonstranterne råber hans navn, men i ugens løb retweetede han et misvisende tweet fra den konservative aktivist Charlie Kirk til sine godt 56 millioner følgere. Mens mange demonstranter beskylder Macron for kun at hjælpe de rige, så påstod Charlie Kirk uden at fremlægge dokumentation, at folket i »det socialistiske Frankrig« protesterer mod de »radikalt venstreorienterede skatter« og råber »vi vil have Trump« i Paris’ gader.

Påstanden fandt også vej til radioværten Rush Limbaughs show.

Newsweek og Associated Press har skrevet, at en bestemt video har cirkuleret på sociale medier siden demonstrationerne begyndte med vedhæftede påstande om, at den viser franskmænd, der råber på Trump.

Videoen er ifølge Newsweek angiveligt optaget 9. juni i år i London ved et højreorienteret rally til fordel for højrenationalisten Tommy Robinson. I videoen ses en mand med en Trump-maske på taget af en bus, mens demonstranter råber, ’vi vil have Trump’.

How can the MSM LIE SO BLATENTLY about the truth in Paris?! Desperate to ensure we Americans don’t see how nationalism is catching everywhere and Trump is lauded all over. Yes! They did chant We Want Trump! Get over it MSM! #Qanon #QSentMe #WWG1WGA pic.twitter.com/sLnyAC8qnD — Happy Hayes (@HappyHayesOU) 5. december 2018

Katy Lee tweettede, at mange mennesker har sendt hende videoen som bevis, men den britiske journalist fra AFP skriver, at det for enhver brite er åbenlyst, at betjentene på videoen er britiske.

En anden video fra juni, der synes at vise samme scene fra en anden side, er tydeligvis fra London.



Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. december 2018

Senere lørdag skrev Donald Trump, at det måske er på tide at afslutte den »latterlige og ekstremt dyre Paris-aftale og give penge tilbage til folket i form af lavere skatter«.