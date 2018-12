Jamal Khashoggis sidste ord: »Jeg kan ikke trække vejret« Journalisten Jamal Khashoggi blev angiveligt dræbt af saudiske efterretningsagenter i Istanbul i oktober.

»Jeg kan ikke trække vejret«, gisper den regimekritiske journalist Jamal Khashoggi tre gange, inden der bliver stille.

Det skriver amerikanske CNN, der har fået indsigt i transskriberingen af de lydoptagelser fra det saudiske konsulat i Istanbul, hvor Khashoggi angiveligt blev dræbt og efterfølgende parteret 2. oktober.

Tv-kanalen har fået oplysningerne fra en kilde, som har medvirket i de tyrkiske myndigheders efterforskning af drabet.

Ifølge CNN's kilde kæmpede Jamal Khashoggi voldsomt imod de efterretningsagenter, der var sendt til byen med det ene formål at likvidere journalisten. Khashoggi var en af de primære kritikere af Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman.

Kilden understreger også, at drabet ikke var resultatet af et uheld, som Saudi-Arabien tidligere har påstået, men derimod en nøje planlagt operation.

»Du skal med tilbage«, siger en af agenterne angiveligt på optagelserne.

»Det kan I ikke gøre. Folk venter på mig udenfor«, svarer Khashoggi på optagelserne ifølge CNN.

Kort efter udbryder der tumult, Khashoggi hiver efter vejret, og der høres højlydte skrig. Så pludselig stilhed.

Musik skulle fortrænge lyden af saven

På lydoptagelserne kan man derefter høre, hvordan de saudiske agenter efter journalistens død forsøger at partere hans liv med en sav. En agent foreslår, at de hører musik for at fortrænge lyden fra saven.

Desuden foretages en række opkald.

Jamal Khashoggi besøgte konsulatet i Istanbul for at hente en række papirer, han skulle bruge i forbindelse med sit forestående bryllup. Khashoggi havde i flere år været bosat i USA.

Drabet på journalisten har skabt røre på den internationale scene. En lang række lande har krævet en forklaring fra Saudi-Arabien og truet med boykot.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, forlangte på sidste uges G20-topmøde i Argentina, at Saudi-Arabien udleverer de personer, der er mistænkt for drabet.

Han beskyldte desuden Saudi-Arabien for ikke at være samarbejdsvillig i efterforskningen af den opsigtsvækkende sag.

Kongedømmets kronprins, Mohammed bin Salman, har konsekvent nægtet ethvert kendskab til drabet.

Kronprinsen anses for at være den reelle leder af den olierige ørkenstat og er kendt for at være involveret i stort set alle beslutninger, styret tager.

Den amerikanske efterretningstjeneste CIA skulle være kommet til den konklusion i sin egen undersøgelse af sagen, at det er fuldstændigt utænkeligt, at Mohammed bin Salman skulle have været uvidende om drabsplanerne.

Det oplyste anonyme kilder for et par uger siden til The Washington Post.

ritzau