Fransk regering undersøger falske russiske nyheder om optøjer i Frankrig Kraftig russisk Twitter-aktivitet tyder på, at Kreml forsøger at påvirke mediestrømmen om de voldelige demonstrationer i Frankrig, siger amerikansk organisation.

Den franske regering har indledt en undersøgelse af en mulig russisk indblanding i de optøjer, som de seneste uger har hærget en række franske byer, især Paris.

Det skriver en række medier, blandt andre bloomberg.com, det franske nyhedsbureau AFP og den britiske avis The Times.

Ifølge organisationen Alliance for Securing Democracy er cirka 600 Twitter-konti, som er kendt for at promovere den russiske regerings synspunkter og interesser, begyndt at fokusere kraftigt på demonstrationerne og de voldelige sammenstød mellem demonstranter og politi. Under hashtagget #giletjaunes - ’Gilet Jaunes’ er det franske navn for ’De Gule Veste’ - har de russisk-baserede twitterkonti i stort tal retweetet artikler fra russiske medier, især nyhedsitet Sputnik, tv-netværket RT (Russia Today) og Ruptly, et tyskbaseret nyhedsvideo-selskab, som er ejet af RT.

Den store russiske aktivitet på Twitter er »en temmelig kraftig indikation af, at der er interesse i at forstærke konflikten«, siger Bret Schafer, sociale medier-analytiker for Alliance for Securing Democracy, ifølge bloomberg.com. Alliance for Securing Democracy er en amerikansk organisation under German Marshall Fund, som overvåger pro-russiske aktiviteter i Vesten.

Tvivlsomme kilder

De russiske medier har især publiceret artikler, som beskriver, hvordan størstedelen af det franske politi ikke længere støtter Macron og har allieret sig med demonstranterne. Men deres kilder til historierne er to små politifagforeninger, som tilsammen repræsenterer under fire procent af det franske politi.

Desuden har Sputnik og RT vist en video fra den sydvestlig by Pau, hvor betjente tager deres hjelme af, angiveligt i sympati med demonstranterne. Men flere journalister og betjente, som overværede optrinnet, kalder den beskrivelse for usand. Det, der skete, var, at enkelte ledende betjente havde taget hjelmene af, mens de talte med demonstranterne, og efterfølgende taget dem på igen. RT har efterfølgende korrigeret og skrevet, at historien fra Pau »... indtil videre ikke er understøttet af fakta«.

Undersøgelse på vej

Påstandene om, at der i det franske politi skulle være udbredt støtte til demonstranternes adfærd, minder om de metoder, som Kreml tidligere har taget i brug i kampagner mod vestlige regeringer, siger Bret Schafer fra Alliance for Securing Democracy ifølge bloomberg.com.

Nu vil den franske regering så have undersøgt den mulige russiske aktivitet.



»En undersøgelse er på vej«, siger den franske udenrigsminister Jean-Yves Le Drian til radiostationen RTL. Le Drian ønsker ikke at kommentere yderligere »... før undersøgelsen har ført til konklusioner«.