Ekspert: Sverige har kurs mod et nyvalg, som kun Sverigedemokraterne ønsker

Der er ingen løsninger i sigte på Sveriges politiske krise, efter at Centerpartiet afviser at pege på Stefan Löfven som statsminister trods intense forhandlinger.

Sverige er på vej mod nyvalg, som nok alligevel ikke vil føre noget anderledes med sig.

Det forudser professor i statskundskab ved Stockholms Universitet Drude Dahlerup efter, at Centerpartiet i dag efter en uges hårde forhandlinger har sagt nej til at støtte socialdemokraten Stefan Löfven som statsminister i Sverige.

»Situationen er lige så fastlås som tidligere, derfor er et nyvalg kommet nærmere. Men det vil formentlig ikke løse noget som helst. «, siger hun.

Det er nu tre måneder siden siden vælgerne i Sverige var til valg, og de er stadig uden ny regering.

Efter valget blev politikeren Andreas Norlén fra partiet Moderaterne valgt som talman, Riksdagens formand.

Talmannen styrer forhandlingsprocessen under regeringsdannelsen, og han har siden valget krævet, at Rigsdagen holdt afstemning om, hvorvidt Moderaternes formand, Ulf Kristersson, skulle være statsminister. Han blev stemt ned.

Nu er turen kommet til Socialdemokraternes formand, Stefan Löfven, som den seneste tid har forsøgt at skaffe opbakning til en regering hen over midten.

Men der kan maksimalt være fire afstemninger, og den anden i rækken har ikke gode odds med sig. Andreas Norlén, sender formodentlig Löfven til afstemning i Riksdagen snart, mener Drude Dahlerup. Her bliver han med stor sandsynlighed stemt ned efter Centerpartiets leder, Annie Lööf, udtalelse i dag.

»Jeg ser kun to muligheder nu. Det første og mest realistiske bud er et nyvalg i Sverige, som ingen partier ønsker udover Sverigedemokraterne. Den anden mulighed er den tyske model med en stor koalition på tværs af blokkene med for eksempel Socialdemokratiet og Moderaterne. For der er ingen af blokkene og partierne, som selv har mandater nok til at danne regering. Men det er der simpelthen ikke forudsætninger for. Dels har begge partier sagt, at det gør man kun, hvis det er krig eller krise. Og det er der ikke i Sverige«, siger hun og fortsætter:

»Samtidig er de to partier hinandens ‘raison d’être’. Altså de er eksistensberettigelsen for hinanden. Konflikterne mellem de to partier er det, som holder højre-venstrekonflikten kørende i Sverige. Så jeg tror simpelthen ikke, at forudsætningerne er til stede for, at Sverige kan lave en tysk model med storkoalition«, siger hun.

Jeg mener ikke, at der er nogen løsning andet end at acceptere en mindretalsregering, og det tror jeg ikke kommer til at ske. Drude Dahlerup, professor i statskundskab ved Stockholms Universitet

Hvad er løsningen så?

»Jeg mener ikke, at der er nogen løsning andet end at acceptere en mindretalsregering, og det tror jeg ikke kommer til at ske. Hvis man har flerpartisystemer, som man har i Norden, så må Sverige også lære at arbejde med mindretalsregeringer. Men det er der ikke tilslutning til lige nu, hvor stemningen er ganske hård mellem de politiske partier. Det er Annie Lööf og Centerpartiet, der skal flytte sig. Hun står med magten«, siger Drude Dahlerup.

Hvis Sverige kommer ud i et nyvalg, vil noget så ændre sig?