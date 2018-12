De Gule Veste skaber deres egne medier på Facebook i mistillid til alt etableret

FOR ABONNENTER

De Gule Veste får ingen formelle problemer med at kræve præsident Emmanuel Macron afsat, hvis de er utilfredse med de løfter, han gav i en tale i aftes. Emmanuel Macron er nemlig ulovligt valgt. Et dekret udstedt af den tidligere regering betyder angiveligt, at forfatningen var sat ud af kraft, da han blev valgt i maj sidste år.