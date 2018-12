Britiske medier varsler eftermiddags-drama: Theresa May vil udskyde brexitafstemning

Theresa May har i sidste øjeblik valgt at udskyde afstemningen i parlamentet om skilsmisseaftalen med EU.

Det skriver en række britiske medier, herunder Financial Times, Bloomberg og BBC.

Det har længe virket umuligt at samle flertal bag Theresa Mays aftale med EU i det britiske parlament, som var programsat til afstemning i underhuset i morgen.

Theresa May regerer på et spinkelt flertal i parlamentet, og over 100 af hendes partifæller har offentligt erklæret, at de ville stemme imod. Det samme har det store oppositionsparti Labour. Alligevel har Theresa May udadtil holdt fast i, at aftalen skulle til afstemning tirsdag. Den plan er nu skrottet, skriver de britiske medier.

Theresa May har endnu ikke selv meldt noget ud offentligt, men hun har annonceret, at hun vil tale klokken 15.30 (16.30 dansk tid).

EU vil ikke genforhandle

Udskydelsen er opsigtsvækkende fordi, at Theresa May selv har sagt, at aftalen med EU er den bedst opnåelige, og at alternativet kan være at brase ud af EU uden en aftale eller, at Brexit slet ikke bliver til noget.

EU-kritikerne i Theresa Mays eget parti har opfordret hende til at tage tilbage til Bruxelles for at forhandle en bedre aftale. Men ifølge EU er det ikke en mulighed. Budskabet blev gentaget i dag fra EU-kommissionen.

»Aftalen er den bedst mulige og den eneste mulige. Vi vil ikke genforhandle«, sagde talsperson for EU-kommissionen Mina Andreeva mandag formiddag.

I de forgangne uger har en række af Theresa Mays EU-kritiske partifæller forsøgt at vælte hende. De har hidtil ikke kunnet samle det nødvendige antal mandater, men muligheden for at vælte premierministeren vil få ny næring efter dagens poltiske ydmygelse.

Oppositionen vil udnytte Theresa Mays åbenlyse interne problemer til at forlange et nyvalg til parlamenet, mens andre vil forlange, at premierministeren iværksætter en ny folkeafstemning om Brexit.

Theresa May er under et hårdt tidspres. Storbritannien forlader formelt EU 29. marts 2019.

Hvis der ikke foreligger en gensidigt godkendt skilsmisseaftale til den tid, bliver der indført told på varer handlet over Den Engelske Kanal. Hertil kommer, at Storbritannien ikke længere kan bero sig på de aftaler, man har indgået gennem de seneste 40 års medlemskab af EU. Briterne er en del af 750 internationale aftaler via EU. Knap 300 af dem handler om frihandel, men resten bestemmer alt fra transport til sikkerhed.

Ifølge den engelske nationalbank vil det kaste den britiske økonomi ud i dyb krise, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale.