Tænketanken Europa om Theresa May: »Jeg tror ikke, hun holder til januar​«

Ved at udskyde afstemningen om Brexit spiller Theresa May højt spil. For højt, når den eneste tillid, hun rigtig nyder, er mistillid, mener direktøren for Tænketanken Europa.

Den britiske premierminister Theresa Mays melding om at udskyde afstemningen om Brexit-aftalen i underhuset kan ligne en ’May eller kaos’-strategi. Hvor hun ved at udskyde processen kommer så langt frem mod deadline, at parlamentet til sidst er nødt til at sige ja.



»Hun kan presse citronen, så vi kommer helt ud på den anden side af januar, men det nytter ikke stort. I parlamentet i dag stillede hun en masse relevante spørgsmål, men hun får kun latter igen«, siger direktør Bjarke Møller, der kalder det en »helt vild situation«.



Direktør Bjarke MøllerTænketanken Europa ser Theresa Mays udskydelse af afstemingen som et forsøg på et vinde tid. Foto: Cecilie Smetana

»May møder massiv modstand i sit konservative parti, og de hårde brexiteers vil ikke støtte hende, og hun kan ikke skaffe et flertal. Hun får heller ingen hjælp fra Labour, selv om jeg tvivler på, at de vil stille med en mistillidserklæring. Og så er der de hårde brexiteers som Jacob Rees-Mogg. Alle de små stammer bombarderer hinanden med planer om, hvordan man skal komme ud af EU med færrest mulige indrømmelser, men ingen har magten til at komme igennem med det«

Den irske akilleshæl

Fra talerstolen i parlamentet i dag forklarede Theresa May, at den største anstødssten er toldunionen, der skal sikre en åben grænse mellem EU-landet Irland og Nordirland, der er en del af Storbritannien. Den åbne grænse er nemlig, , en vigtig del af at bevare freden imellem de to lande, som i dekader har haft væbnet konflikt, understregede premierministeren.

Frygten fra modstandernes side er, at den midlertidige toldunion med EU, ender med at blive permanent. Det er en del af den såkaldte ’backstop’-løsning. UK kan kun slippe ud af denne ’backstop’, hvis EU tillader det.





»Det er frustrerende for mange i Storbritannien, at alle aftalerne ikke er på plads inden marts. Men det kunne man ikke nå. Jeg tror ikke, Theresa May får meget ud af at tage ned til Bruxelles til topmødet andet end, at hun vinder tid. For det er jo ikke bare en forhandling, hvor man kan snuppe en enkelt ting ud«, siger Bjarke Møller.

»EU-kommisionens formand Jean-Claude Juncker har sagt, at det her er, den aftale, hun kan få, og alle 27 EU-stater har accepteret. Måske kan man skrive noget mere konkret ind i rammeaftalen om det fremtidige partnerskab, men hvad siger de andre lande så til det? Så kommer de med modkrav om Gibraltar, fiskeri og så videre. Og vil det hun kommer hjem med, kunne tilfredsstille hendes bagland? Det nordirske unionsparti, DUP, kræver den nordirske backstop fjernet helt, men det vil EU27 under ingen omstændigheder acceptere. Hun kommer hjem med en tom taske. Og flertallet i Underhuset har mistet tilliden til hende. Jeg tror ikke, hun holder til januar«.



Siger altså Bjarke Møller, direktør for den uafhængige Tænketanken Europa, der altså ser Theresa Mays ’May eller kaos’-taktik ende uden ’May’. Men til gengæld med masser af kaos.