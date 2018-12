May udskyder brexitafstemning og vil have nye garantier fra EU

Ganske som ventet udskyder Storbritanniens premierminister, Theresa May, mandag eftermiddag officielt tirsdagens planlagte brexitafstemning i det britiske underhus.

Det skete under en tale i Underhuset.

»Aftalen ville blive afvist med en betydelig margin. Vi udskyder derfor afstemningen i morgen«, siger May.

De britiske parlamentsmedlemmer skulle tirsdag have stemt om den aftale, som den britiske regering har forhandlet sig frem til med EU's forhandlere.

Allerede i løbet af mandagen skrev flere britiske medier dog, at May ville udskyde den afgørende afstemning.

Årsagen er særligt den såkaldte bagstopper. Det siger May i sin tale mandag eftermiddag.

Bagstopperen er et af de vigtigste punkter i brexitaftalen. Den skal hindre en hård grænse mellem den britiske provins Nordirland og EU-landet Irland.

Grænsen holdes i aftalen åben via EU's toldunion, indtil der er indgået en handelsaftale - den såkaldte bagstopper.

Men ingen ved, hvornår sådan en aftale kommer, og kritikere frygter, at det på ubestemt tid tvinger Storbritannien til at underlægge sig EU-regler uden at have indflydelse på dem.

May vil prøve at sikre en garanti for, at det ikke bliver på ubestemt tid.

»Jeg vil tale med mine modparter i andre medlemslande. Jeg vil drøfte de klare bekymringer, denne forsamling har«, sagde hun i parlamentet.

Blev mødt med massive tilråb

May mener selv, at flere EU-ledere er åbne for nye diskussioner.

Ifølge Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen, får May dog ikke genåbnet aftalen - i hvert fald ikke for alvor.

»Det er utrolig vanskeligt. Der er diskussion om, hvorvidt man kan tilføje enkelte ord på den politiske erklæring«.

»Det at forestille sig, at man kan bryde hele aftalen op - Juncker har sagt det ret tydeligt - det kommer ikke til at ske«, siger Samuelsen med henvisning til kommissionsformand Jean-Claude Juncker.

May fortalte om den udsatte afstemning i Underhuset, hvor der under premierministerens tale var massive tilråb mod hende. May sagde i talen også, at sandsynligheden for et brexit uden aftale øges dag for dag.

»Så længe det ikke lykkes at blive enige om en aftale, så bliver risikoen for et brexit uden aftale øget. Så regeringen øger sine forberedelser på det«, lyder det fra den britiske premierminister.

Tirsdagens udskudte afstemning har fået det britiske pund til at falde til det laveste niveau siden juni 2017. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

ritzau