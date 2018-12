May udskyder officielt brexitafstemning i Underhuset

Ganske som ventet har Storbritanniens premierminister, Theresa May, mandag eftermiddag officielt udskudt tirsdagens planlagte brexitafstemning i det britiske underhus.

Det sker ved en tale i Underhuset.

»Aftalen ville blive afvist med en betydelig margin. Vi udskyder derfor afstemningen i morgen«, siger May.

De britiske parlamentsmedlemmer skulle tirsdag have stemt om den aftale, som den britiske regering har forhandlet sig frem til med EU's forhandlere.

Allerede i løbet af mandagen skrev flere britiske medier dog, at May ville udskyde den afgørende afstemning.

Og årsagen er særligt den såkaldte bagstopper. Det siger May i sin tale mandag eftermiddag.

»Det er tydeligt, at selv om der er bred opbakning til mange af de afgørende dele af aftalen, så giver ét emne - den nordirske bagstopper - udbredte og dybe bekymringer«, siger hun.

Nye samtaler om bagstopperen

Premierministeren vil derfor holde nye samtaler med EU om bagstopperen.

Bagstopperen er et sikkerhedsnet, der træder i kraft, når overgangsperioden efter briternes udtræden udløber, medmindre eller indtil en bedre løsning på handelsområdet bliver fundet.

Bagstopperen skal sikre, at der ikke er en hård grænse mellem Irland og Nordirland. Den skal også sikre, at EU's indre marked er beskyttet mod, at der sniges uregulerede varer fra Storbritannien ind i EU.

May fortalte om den udsatte afstemning i Underhuset, hvor der under premierministerens tale var massive tilråb mod hende. Hun understregede dog gentagne gange, at hendes aftale er den bedst mulige for briterne.

»Selv om jeg stemte for, at vi skulle blive i EU, så er min opgave at indfri resultatet af folkeafstemningen. Det gør den her aftale«, siger hun.

Tirsdagens udskudte afstemning har fået det britiske pund til at falde til det laveste niveau siden juni 2017. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

ritzau