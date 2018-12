Barske britiske aviser: Mayday, mayday. Land i nød

»The lady’s not for turning«.

Damen har ikke tænkt sig at vende om. Sådan sagde premierminister Margaret Thatcher tilbage i 1980 i en berømt tale, hvor ’Jernladyen’ nægtede at bøje sig for partifællers krav om, at hun blødgjorde sin benhårde liberalisering af britisk økonomi.

Bemærkningen har fået ikonisk status i Storbritannien - som et minde om en politiker, der i den grad delte vandene, men som stod fast på sine principper og tog konsekvenserne af sine holdninger. Så når en af de førende britiske aviser, The Daily Telegraph, i dag udkommer med forsideoverskriften ’The lady is for turning’, så er det en ædende ond påmindelse om, at landets nuværende konservative premierminister, Theresa May, mangler alt det, der gjorde Thatcher til en markant politiker.

Da May i går i Underhuset udskød afstemningen om skilsmisseaftalen mellem Storbritannien og EU, virkede hun, ifølge Daily Telegraph, som om hun »klyngede sig til magten med det yderste af neglene, efter at hendes egne medlemmer af parlamentet havde sagt, at de ikke længere kunne stole på hende, og at hun trak dem til ’slagtebænken’«.

Theresa Mays egen yndlingsavis, Daily Mail, er - som sædvanlig - mere skånsom end Daily Telegraph. Her forudser forsiden, at premierministeren, konfronteret med et ydmygende nederlag, nu er tvunget til at vende tilbage til EU med hatten i hånden. Eller som avisen udtrykker det: ’Det sidste kast med terningerne’.

The Guardian ironiserer over, hvad der nu har vist sig at være Theresa Mays Plan B: At købe mere tid. Hvilket - hvis man læser mellem linjerne - avisen mener, knap nok kan betegnes som en plan. Som ekstra salt i såret opremser Guardin tre citater af konservative politikere, inklusive May selv, fra den seneste uge, hvor de bedyrer, at afstemningen ville komme til at finde sted i dag, tirsdag. Hvad den som bekendt ikke gjorde.

The Times skriver på forsiden, at Theresa May nu »trygler Europa om hjælp«. Avisen henleder også opmærksomheden på det historiske aspekt i gårsdagens udvikling: Ikke siden Anden Verdenskrig har en britisk premierminister været nødt til at udskyde en afstemning om en betydningsfuld international aftale.

Og så er der avisen i. Som ganske enkelt udsender nødsignalet ’Mayday’. Underforstået: Land i nød.