Samuelsen nægter gætteleg med briterne

Det er op til briterne at tage initiativ, hvis de skal have en hjælpende hånd fra EU til at få brexitaftalen stemt igennem i det britiske parlament.

Det mener udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), som ikke tror, at EU vil række ud først.

»Briterne må komme og fortælle, hvad de har behov for, så de kan få brexitaftalen igennem i det britiske parlament«.

»Vi skal ikke gætte os frem og lægge forskellige ting på bordet. Det vil være helt forkert. Vi venter på Storbritannien, og så vil vi lytte til dem«, siger han før et møde med sin EU-kolleger i Bruxelles tirsdag.

Mandag valgte premierminister Theresa May at udskyde afstemningen om brexitaftalen i det britiske parlament, hvor hun kæmper med at samle opbakning til aftalen.

Brexitaftalen vil ikke blive åbnet

Anders Samuelsen understreger ligesom flere af sine kolleger, at brexitaftalen ikke bliver genåbnet. Men han er klar til at kigge på mulige følgeerklæringer ved siden af aftalen, hvis det kan være med til at afværge et brexit uden aftale.

»Vi arbejder jo derhjemme med en Marrakesh-stemmeforklaring. Man kan altid lave en følgeerklæring. Men det afgørende er jo, om det er nok til at vende stemningen i det britiske parlament«, siger udenrigsministeren.

Han mener, at aftalen, der ligger på bordet, er 'fair og ordentlig'.

Tirsdag er Theresa May på tur i Europa, hvor hun prøver at få hjælp til at redde sin brexitplan.

Først mødes hun med den hollandske premierminister, Mark Rutte, i Haag, før turen går til Berlin for at tale med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel.

Også EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udelukker at genåbne forhandlingerne. Nogle ting kan dog klargøres, siger han tirsdag i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

»Hvis det bliver gjort på intelligent vis, er der mulighed for at give yderligere afklaring og yderligere fortolkninger, uden at der bliver genåbnet for udtrædelsesaftalen«, siger han.

Storbritannien træder ud af EU den 29. marts 2019.

ritzau