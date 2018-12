EU's ledere til May: Nein. Non. Nej. Nee. No way

Hvis Storbritannien og premierminister Theresa May har brug for EU-landenes hjælp til at forklare de britiske borgere, hvad der egentlig står i den knap 600 sider lange aftale, som udstikker UK’s vej ud af EU, så skal det ikke komme an på det.

Der er stor enighed blandt de 27 tilbageværende medlemmer af unionen om, at man gerne hjælper med at forklare og udlægge teksten, hvis der er behov for det. Men egentlige ændringer i den aftale, som Mays regering har forhandlet på plads med EU ... det kommer ikke på tale. Her er, hvad forskellige EU-ledere har at sagt om sagen:



Tysklands viceudenrigsminister Michael Roth inden Theresa May senere tirsdag mødes med forbundskansler Angela Merkel:

»Jeg håber, at de vil ønske hinanden god jul, godt helbred og det bedste for det nye år. Det er godt at tale sammen, men der vil med sikkerhed ikke blive givet nogen som helst form for løfter om at genforhandle eller genåbne områder«.

Danmarks udenrigsminister Anders Samuelsen:

»Det er altid en politisk mulighed at tydeliggøre, hvis der er behov for det, altså hvad der menes, hvilke understregninger, der er brug for. Men, tænker jeg, det kommer ikke på tale at genforhandle noget«.

Formand for Europa-kommissionen Jean-Claude Juncker:

»Der er overhovedet ikke plads til genforhandling. Hvis det bliver gjort intelligent, er der plads til yderligere tydeliggørelse og fortolkninger - uden at åbne aftalen om udtrædelse«.

Frankrigs europaminister Nathalie Loiseau:

»Vi er meget bekymrede over udsættelsen af afstemningen om aftalen om udtrædelse. Vi har gjort meget for at hjælpe UK, denne aftale er den eneste mulige aftale, og vi har givet mange indrømmelser for at nå frem til den. Vi håber virkelig, at der vil vise sig et flertal for at ratificere aftalen, men vi er nødt til at være klar i tilfælde af, at der ikke kommer en aftale, og det forbereder vi os på«.

Irlands premierminister Leo Varadkar:

»Det er ikke muligt at åbne et område uden at åbne alle områder. Det er den eneste aftale, der er på bordet. Jeg har ikke problemer med at tydeliggøre, hvad aftalen handler om, men ingen form for afklaring kan gå imod, hvad aftalen indeholder«.

Belgisk medlem af Europaparlamentet, Guy Verhofstadt:

»Vi er igen hvirvlet ind i nye vanskeligheder. Uanset, hvad (det britiske, red.) ønske måtte være, så svigter vi ikke vores irske venner. Det kommer ikke på tale at genforhandle ’bagstopperen’«.