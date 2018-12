FN: Op mod kvart million syrere vender hjem i 2019 Størstedelen af de syriske flygtninge har slået sig ned i nabolandene. 250.000 skønnes at rejse hjem i 2019.

FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) skønner, at op mod en kvart million syriske flygtninge vil vende tilbage til Syrien i 2019.

Det siger UNHCR's chef for Mellemøsten, Amin Awad.

Mange andre flygtninge har problemer med at kunne dokumentere, hvad de ejer, herunder fast ejendom i Syrien. Det må den syriske regering bidrage til at løse, siger han.

»Vi forudser i denne fase, at op mod 250.000 flygtninge vil tage tilbage i 2019. Det tal kan gå op og ned, i takt med hvor hurtigt vi kan arbejde med at fjerne disse forhindringer for at vende tilbage«, forklarer Awad.

Størstedelen af de syriske flygtninge har søgt tilflugt i nabolandene Tyrkiet, Jordan, Libanon, Egypten og Irak. Her lever 5,6 millioner syrere som flygtninge.

I år er foreløbig 37.000 flygtninge vendt hjem.

ritzau