Overblik: Forstå balladen om Brexit og 'bagstopperen' på 2 minutter

Briternes vej ud af EU er bragt i uvished, efter at premierminister Theresa May tirsdag aflyste en afstemning i det britiske parlament. Her er sagens kerne i ultrakort form.

Hvad er der sket?

Premierminister Theresa May har udskudt en afstemning i det britiske parlament om sin skilsmisseaftale med EU, i erkendelse af at hun ikke har flertal.



Det manglende flertal skyldes aftalens løsning på den irske grænse. Alle parter ønsker, at grænsen skal forblive så godt som usynlig. Men Storbritannien ønsker at forlade EU’s toldunion. Det kan gøre toldkontrol nødvendig, når en overgangsperiode slutter ved udgangen af 2020.

Hvad er problemet?

Mays hensigt er at bruge overgangsperioden til at indgå en så omfattende frihandelsaftale med EU, at toldkontrol bliver unødvendig. Men EU har krævet garanti for, at grænsen forbliver usynlig uanset hvad.

Når overgangsperioden udløber, skal en komité vurdere, om grænsen kan forblive som i dag. Kan den ikke, forpligter Storbritannien og især Nordirland sig til at blive i toldunion med EU og overholde en lang række EU-regler. Den ordning kaldes for ’bagstopperen’.

Hvad sker der nu?

Mange briter er vrede over, at Storbritannien ikke egenhændigt kan afgøre sin afsked med EU’s toldunion. May vil nu prøve at genforhandle skilsmisseaftalen, før hun senest 20. januar bringer den til afstemning i det britiske parlament.