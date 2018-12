Den britiske afstemning om EU-aftalen bliver inden 21. januar. Det siger premierminister Theresa Mays talsmand.

Afstemningen var ellers berammet til at finde sted tirsdag aften. Men May meddelte mandag i parlamentet, at hun udsætter afstemningen, fordi hendes aftale ville blive nedstemt.

Tirsdag er hun taget på en rundrejse i Europa for at søge opbakning til en bedre skilsmisseaftale, som kan få flertal i det britiske parlament.

