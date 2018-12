Forskere advarer: Gletsjere på Antarktis smelter hurtigere end forventet

Satellitfotos fra NASA afslører, at de store gletsjerområder i det østlige Antarktis smelter med foruroligende stor hast. Det vil bidrage til at få verdenshavene til at stige. Og Grønland skal nu undersøges nærmere.

I juni offentliggjorde den engelske professor Andrew Shepherd fra universitetet i Leeds sammen med et internationalt hold af forskere, at Antarktis smelter med langt højere hast end hidtil antaget.

Nu viser amerikanske satellitfotos fra NASA, der er i en større detaljegrad end tidligere, at der er al mulig grund til bekymring, også i den østlige region af det enorme kontinent, hvor man ellers troede, at gletsjerne var i meget bedre behold.





Men nu rapporterer gletsjerekspert Cathrine Walker fra NASAs Goddard Space Flight Center i Maryland til BBC.com, at store dele af gletsjerne i Vincennes bugten og Denman-området er ved at blive til vand.

Og der er tale om enorme mængder is, der er fanget i gletsjerbassiner på østkysten. Smeltede hele Østantarktis på en gang, ville vandstanden i verdenshavene stige med 28 meter.

Kolde facts Gletsjere og klimaforandring En gletsjer er en ismasse eller en istunge, som er skabt gennem flere års snefald og efterfølgende kompression og rekrystallisering af sneen. Gletsjere dannes, hvor der akkumuleres mere sne over et antal år, end der kan nå at smelte. Ordet gletsjer kommer fra latin ’glacies’, som betyder is.

Normalt skal en ismasse være så stor og massiv, at den begynder at bevæge sig som følge af tryk, hældning og tyngde, før den bliver benævnt en gletsjer. Når en gletsjer opnår en størrelse, så den flyder i mange retninger og f.eks. dækker et helt bjergmassiv benævnes den isskjold. Den grønlandske indlandsis er et isskjold.

Gletsjere findes i dag på næsten alle kontinenter og er naturlige termometre for klimaforandringer. I 2014 er næsten alle verdens gletsjere og store iskapper ude af balance med dagens klima. Det betyder, at de afgiver mere masse i form af smeltevand og/eller isbjerge, end de tilføres i form af sne.

Gletsjere er verdens største reservoir af ferskvand og samlet set er der vand nok bundet i dem til at verdenshavet kan stige over 80 meter. Den totale afsmeltning af både Grønland og Antarktis vil dog tage mange tusind år. Kilde: DMI Vis mere

»Det svarer til fire gange indlandsisen på Grønland«, siger Cathrine Walker, der også har kunnet bruge satellitfotos til at afgøre, hvor hurtigt gletsjeren svinder.



I Vincennes bugten er gletsjeren blevet fem meter lavere, og gletsjerens bevæger sig nu med en hastighed, der er tre procent hurtigere end for ti år siden.

»Det lyder måske ikke af meget, men det betyder enorme mængder afsmeltet vand, da disse gletsjere er enormt dybe«, siger Cathrine Walker til BBC.

Forståelse af havniveaustigninger, og hvordan det vil opføre sig i fremtiden, er virkelig vigtigt for at planlægge og tilpasse sig klimaforandringerne William Colgan fra GEUS

FN's klimapanel efterspørger viden om gletsjernes udvikling for at kunne sætte tal på klimaændringerne. Og nu skal et stort dansk forskningsprojekt se nærmere på gletsjeren i Illulissat, (tidligere Jakobshavn), som bidrager med tre procent af verdenshavenes stigning.

Ifølge Ritzau skal Danmarks Tekniske Institut (DTU) og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) skaffe sig et overblik over afsmeltningen siden 1900.



»Forståelse af havniveaustigninger, og hvordan det vil opføre sig i fremtiden, er virkelig vigtigt for at planlægge og tilpasse sig klimaforandringerne, siger William Colgan fra GEUS.



Ifølge DMI er alle verdens gletsjere ude af balance, det vil sige, at de smelter hurtigere, end naturen kan nå at bygge dem op igen.