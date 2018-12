Eksperter advarer: Vågn nu op! Kina har planer om at udkonkurrere Europa

Thomas Visti fik sig en overraskelse, da han tidligere i år var på messe i Kinas største by, Shanghai. Her så han pludselig 10-15 robotter, der var mere eller mindre rene kopier af robotter fra den danske robotproducent Universal Robots. Da han bad om en demonstration af én af dem, fik han at vide, at den fungerede ligesom en robot fra det danske firma, og da han spurgte, hvad den kostede, fik han svaret »halv pris af UR«.

»Det er så vildt. Der er ikke noget med, at de prøver at skjule, at de har kopieret produktet«, siger Thomas Visti, som tidligere arbejdede for Universal Robots.

I dag er han administrerende direktør i en anden fynsk robotvirksomhed kaldet Mobile Industrial Robots, der er i gang med at udvide med et nyt salgskontor i Kina. For selv om deres robot ifølge ham også hurtigt er blevet kopieret, så kan man ikke bare sige nej til Kina. Landet er med sin buldrende og stadig mere avancerede industriproduktion verdens største marked for robotter.

»Det er noget svineri i princippet, men vi har accepteret, at tingene foregår på den måde, fordi potentialet i Kina er så stort«, siger Thomas Visti.

Kina har stor succes med sin planøkonomiske kapitalisme og arbejder med en plan kaldet ’Made in China 2025’ på at blive førende i verden inden for telekommunikation, robotter, grøn energi og flere andre områder, der vedrører moderne teknologi.

EU og især USA er bekymret over ’Made in China’-planen og beskylder Beijing for urent trav. For at mangle respekt for intellektuel ejendomsret som i Thomas Vistis tilfælde. For at købe vestlige konkurrenter med avanceret teknologi og for at gøre det vanskeligt for udenlandske virksomheder at operere på det kinesiske marked. USA har på det seneste optrappet konflikten med straftold og anklager mod kinesiske spioner om at hacke amerikanske netværk. På amerikansk opfordring diskuterer flere lande den kinesiske telegigant Huaweis rolle i det kommende 5G-netværk.

Ekspert: Kina er en trussel

På tysk og fransk opfordring har EU i sidste måned vedtaget en fælles, men frivillig screeningmekanisme, der skal holde et vågent øje med udenlandske investeringer i for eksempel kritisk infrastruktur, men sådan en mekanisme er langtfra nok, mener det tyske Mercator Institute for China Studies, der er et af Europas førende analyseinstitutter af kinesiske samfundsforhold.

Ifølge Max Zenglein, der er forskningsleder på instituttet, har EU endnu ikke forstået omfanget af de kinesiske ambitioner. Han mener, at Kina med brutale metoder forsøger at opnå et teknologisk forspring, som kan udkonkurrere europæiske virksomheder inden for strategisk vigtige områder, og at Kina dermed udgør en trussel mod selve Europas økonomiske fundament.

»EU-landene er nødt til at forsvare deres økonomier og stille langt hårdere krav til Kina om at indføre et gennemskueligt markedsbaseret system. Det indebærer også, at EU er villig til at knytte næverne og vise, at en manglende kinesisk efterlevelse vil få konsekvenser«, siger Max Zenglein.

I Frankrig kritiserer François Godement, der er rådgiver for det franske udenrigsministerium, europæiske regeringer for at være »rimelig blinde«. Kinesiske virksomheder har for eksempel købt sig ind i Europas bil- og luftfartsindustrier, men kun 14 af EU’s 28 medlemslande har lovgivning på plads til at screene udenlandske investeringer, understreger François

Godement, der leder Asien- og Kina-afdelingen hos tænketanken European Council on Foreign Relations.



»Kineserne er gået ind i Europa som i et slags supermarked og har taget virksomheder ned af hylderne«, siger han.

Uenighed i EU

Thomas Visti fra Mobile Industrial Robots i Odense opfordrer EU til at stå hårdere fast på respekt for intellektuel ejendomsret og fair forretningsprincipper.

»Der har ikke rigtig været nogen begrænsninger fra EU, fordi potentialet i Kina er så stort. Det er vel det, USA er ved at gøre lidt op med ved for første gang at turde stille sig på bremsen med alle de konsekvenser, det kan have. Jeg kan godt forstå amerikanerne«, siger han.