Overblik: Det ved vi om skyderiet i Strasbourg Dødstallet i Strasbourg er steget til fire. Den identificerede gerningsmand på 29 år er fortsat på fri fod.

Mindst fire personer er tirsdag aften blevet dræbt, mens flere er såret i et skyderi i Strasbourg.

Skyderiet skulle være foregået nær byens ikoniske julemarked, der er velbesøgt af turister.

Her følger et overblik over skyderiet:

En person åbnede ild i centrum af byen cirka klokken 20 på gaden rue des Orfèvres i Strasbourg.

Fire personer er meldt dræbt. 12 er såret, heraf seks alvorligt. Det bekræfter byens borgmester, Roland Ries, til AFP.

Politiet oplyser tirsdag aften, at man har udvekslet skud med gerningsmanden.

Den mistænkte gerningsmand er 29 år gammel. Ifølge Reuters har personen været i fransk politis søgelys igennem længere tid som en formodet trussel mod den offentlige sikkerhed.

Den mistænkte skulle have været på S-listen, fransk politis overvågningsliste over mulige ekstremister.

Den franske anklager for antiterrorisme oplyser, at der er blevet åbnet en undersøgelse af skyderiet, der efterforskes som mulig terror.

Kilder: Det franske indenrigsministerium, fransk politi, AFP, Reuters.

ritzau