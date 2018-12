Dansk salg: Må kinesere købe københavnernes elforsyning?

Der er vigtige sikkerhedshensyn på spil i salget af det danske elforsyningsselskab Radius, der leverer strøm til cirka en million kunder i københavnsområdet, vurderer Brian Vad Mathiesen, der er ekspert i energiforsyning og professor ved Aalborg Universitet.

Fremtidens elnet bliver endnu mere følsomt, når Danmark indfører smarte elmålere, forklarer han.

»Der kan du se, hvornår der er tændt og slukket for det ene og andet apparat. Det kræver ikke mange statistiske analyser at snuse sig frem til, hvad der foregår i hjemmene og i virksomhederne. Det er jo ikke elnettet på Lolland-Falster, vi er ved at sælge. Det er elnettet, inklusive forsyning til centraladministrationen og virksomhederne bag en væsentlig del af Danmarks bruttonationalprodukt«, siger Brian Vad Mathiesen.

Både af sikkerhedsmæssige og af økonomiske grunde opfordrer han sælgeren Ørsted og den danske stat, som er hovedaktionær, til at bevare Radius på forbrugernes hænder og ikke sælge til udenlandske kapitalfonde eller for eksempel til kinesiske købere.

Onsdag i sidste uge holdt Ørsted en uforpligtende budrunde, men har ikke offentliggjort navnene på de interesserede.



Den tyske regering sagde tidligere i år nej til at lade et kinesisk firma købe sig ind i elforsyningsselskabet 50 Hertz med henvisning til sikkerhed. Finansminister Kristian Jensen (V) har ikke svaret klart på, om han vil gøre det samme, hvis der skulle være for eksempel kinesiske eller russiske penge involveret i et bud, men han har tilkendegivet, at staten som majoritetsejer ikke vil sælge til en køber, man er sikkerhedsmæssigt i tvivl om.

Danmark har som halvdelen af EU’s lande ikke nogen lovgivning om screening af udenlandske investeringer i kritisk infrastruktur, men regeringen har for nylig nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal forberede en lov.

»Der kan være nogle særlige tilfælde, hvor der kan være et behov for at undersøge udenlandske investeringer. Det er, hvis der er usikkerhed om den nationale sikkerhed og den offentlige orden«, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).



Den nye lovgivning når ikke på plads, hvis salget af Radius som ventet sker i første halvår af 2018, men Ørsted har en salgsprocedure, hvor budgivere på forhånd har skullet selvangive om for eksempel skatte-, miljø- og korruptionslovgivning, forklarer kommunikationchefen i Ørsted, Martin Barlebo, i en mail til Politiken. Man ønsker en ny ejer, der vil drive forretningerne videre »ansvarligt«, pointerer han.

Lars Findsen, der er chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, siger om udenlandske opkøb af dansk infrastruktur, at »der er en helt anden opmærksomhed omkring det her, end der var for blot få år siden, på alle niveauer«.



Hvis en udenlandsk statslig aktør får »bestemmende indflydelse« på eller »teknisk adgang« til Danmarks nationale, kritiske infrastruktur, kan de blive »i stand til i en given situation at påvirke funktionaliteten«, siger Lars Findsen.