Principiel sag kan få »ufatteligt store implikationer«: Peruviansk bjergguide sagsøger tysk energigigant

Har de største CO2-udledende virksomheder et økonomisk ansvar for klimaforandringernes konsekvenser?

Siden 1970 har bjergsøen Palcacocha over Saul Lliuyas by vokset sig næsten 40 gange større. Vokseværket skyldes, at den store gletsjer over bjergsøen er begyndt at smelte på grund af en global temperaturstigning forårsaget af vores udledning af drivhusgasser i atmosfæren.

Og det er et stort problem for den 37-årige bjergguide. For nu er der en reel risiko for, at søen løber over sine bredder, hvis et stort stykke is løsriver sig fra gletsjeren og lander ned i søen. Sker det, vil en flere meter høj flodbølge skylle ned ad bjerget og lige ind i Saul Lliuyas by, Huaraz.

Er det så bare ærgerligt for Saul Lliuya, at klimaforandringerne kan udsætte hans hjemby for en potentiel katastrofe? Eller kan nogen sættes til ansvar for at beskytte ham imod de skader, han står over for?

»Er det okay, at virksomheder tjener styrtende med penge i 150 år for så at efterlade klimarodet til skatteyderne?«

Saul Lliuya valgte tilbage i 2015 at opsøge mulighed to. Sammen med den tyske NGO Germanwatch har han som den første privatperson nogensinde lagt en erstatningssag an mod en energiproducent for deres bidrag til de klimaforandringer, som er grund til, at hans gletsjer smelter væk.

»Min klient mener, at det burde være en simpel sag – dem, der har tjent penge på at brænde fossile brændstoffer af, bør i det mindste beskytte ham mod konsekvenserne af det«, siger hans advokat Roda Verheyen.

Foto: Guido Kirchner/AP Saul Lliuya (tv) med sin advokat Roda Verheyen den dag domstolen i Hamm accepterede præmissen for søgsmålet.

Søgsmålet er imod tyske RWE, som er en af Europas største udledere af drivhusgasser. Deres andel af den samlede mængde industrielt udledte drivhusgasser er cirka 0,5 procent på verdensplan. Derfor vil Saul Lliuya have, at de skal betale 0,5 procent af omkostningerne til at sikre byen mod vandmasserne, der med tiden vil strømme ned af bjergsiden. Et beløb svarende til cirka 130.000 kroner.

»Min klient vil have gjort det klart, at udlederne er ansvarlige, så de skal betale en del af, hvad han skal betale for at beskytte ham imod den smeltende gletsjer«, siger Roda Verheyen.

Dermed er David mod Goliat-scenariet sat op. David, den peruvianske bjergguide, mod Goliat, energiproducenten med det tårnhøje glashovedkvarter RWE. Og selvom det formentlig vil kræve mange pletskud at fælde Goliat, så har David allerede fået kæmpens opmærksomhed med slangebøssens første skud.

Domstolen i den tyske by Hamm anerkendte nemlig sidste år præmissen for søgsmålet – de største udledere af drivhusgasser har i princippet et ansvar for klimaforandringernes konsekvenser.

»Det særlige ved sagen er, at den viser, at klimaforandringerne er blevet så håndgribelige, at man begynder at kunne identificere en direkte forbindelse mellem dem, der har udledt drivhusgasser, og dem, der lider under konsekvenserne. Og domstolen anerkender helt grundlæggende nu, at de er klar til at dømme, hvis bare fakta er stærk nok«, siger Jens Matthias Clausen, klimapolitisk rådgiver fra Greenpeace.

Store implikationer for fremtiden

Saul Lliuya får støtte af den tyske NGO Germanwatch i sit søgsmål mod RWE. De mener, at sagen vil kunne køre under samme princip i mindst 50 andre lande.

»Fordi domstolen i Hamm accepterede sagen, har det i vores optik bekræftet, at private virksomheder, der udleder store mængder drivhusgasser, har en del af ansvaret for klimaforandringerne«, siger Roxana Baldrich fra Germanwatch.