May inden mistillidsafstemningen: Et valg vil kun skabe mere splittelse

Den britiske premierminister, Theresa May, siger, at det ikke vil være i Storbritanniens interesse at holde et parlamentsvalg, efter at hun er blevet kritiseret af politikere i oppositionen for ikke at tænke på at udskrive valg eller en anden EU-folkeafstemning.

»Jeg mener ikke, at et valg på dette tidspunkt ville være i nationens interesse, da det ville være midt i vore forhandlinger«, siger May i en parlamentsdebat onsdag eftermiddag.

Hun siger, at et lederskifte i det konservative parti ikke vil ændre den fundamentale situation i forhandlingerne - og heller ikke i forhold til stemmer i parlamentet.

»Det vil kun skabe mere splittelse, netop som vi skal stå sammen for at tjene vort land. Det er ikke i nationens interesse. Det vil kun tjene Jeremy Corbyn og John McDonnell«, siger May med henvisning til toplederne af arbejderpartiet Labour.

May står over for mistillidsafstemning i aften

May står i aften over for en mistillidsafstemning i sit konservative parti.

Hun siger, at hun står fast og vil bekæmpe oppositionen i partiet 'med alt, hvad jeg har i mig'.

May vil ifølge BBC's politiske redaktør fortælle parlamentets medlemmer, at hun ikke ønsker at være leder op til det næste valg i Storbritannien.

Afstemningen blandt de konservative parlamentarikere finder sted onsdag mellem klokken 19 og 21 dansk tid.

Reuters skriver, at 150 medlemmer af parlamentet offentligt har tilkendegivet, at de støtter hende.

Der er 315 konservative medlemmer af parlamentet.

Britiske bookmakere indikerer, at der er en chance på 86 procent for, at May vinder afstemningen om tilliden til hende. Det skriver Reuters.

»En ny leder vil ikke have tid til at genforhandle en udtrædelsesaftale og få den rette lovgivning gennem parlamentet. Så en af de første handlinger ville være at forlænge eller omstøde artikel 50. Det vil forsinke eller stoppe brexit, netop når folk ønsker, at vi kommer videre med det«, siger hun.

Mindst 48 konservative parlamentsmedlemmer har meldt sig og kræver en afstemning om mistillid til May som partileder.

Mays talsmand siger, at afstemningen onsdag ikke gælder, hvem der skal lede de konservative frem til det næste valg.

»Det gælder udelukkende spørgsmålet om, hvorvidt det er meningsfuldt at skifte leder nu midt i forhandlingerne«, siger talsmanden.

ritzau