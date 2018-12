Theresa May og hendes støtter er lettede og udlægger tillidsafstemningen blandt de konservative som en klar sejr. Britiske analytikere hæfter sig tværtimod ved, at så mange af hendes egne har mistet tilliden.

Theresa May havde på forhånd signaleret, at opbakning fra flere end 199 medlemmer af den konservative gruppe i parlamentet ville være en styrkelse. 199 var det antal stemmer hun fik, da hun i 2016 blev valgt til formand for det konservative parti, da forgængeren David Cameron trak sig.