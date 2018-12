Hustru til stjernefotograf arresteret af kinesisk politi: »Jeg holder modet oppe ved at prøve at leve mit liv som normalt«

»Det er det klassiske kneb med at slå kyllingen ihjel for at skræmme aben. Vi har set, hvordan de kinesiske myndigheder også i mange andre sammenhænge har brugt denne metode til at skræmme mennesker, der udtaler sig om eller beskæftiger sig med emner, som partiet finder følsomme«, siger Patrick Poon.

Massiv kritik

Den amerikanske ambassade i Kina udtrykte i forrige uge »bekymring« over Lu Guangs forsvinden og kritiserede Kinas »forværrede« krænkelser af menneskerettighederne. Da journalister på en efterfølgende pressekonference bad talsmanden for det kinesiske udenrigsministerium, Geng Shuang, om en kommentar, svarede han, at han intet kendte til sagen, men tilføjede, at »Kina håber, at USA vil følge princippet om ikke at blande sig i andres interne anliggender«.

Fra flere sider er der nu sat et omfattende arbejde igang for at få Lu Guang løsladt. Lars Boering, der er administrerende direktør for World Press Photo Foundation, fortæller, at han bl. a. er i kontakt med ambassadører og ngo’er for at få flere oplysninger om Lu Guangs skæbne.

Han finder hans anholdelse stærkt kritisabel.

»World Press Photo handler grundlæggende om pressefrihed. Selv om vi ikke kender årsagen til Lu Guangs fængsling, passer den ind i et mønster, hvor myndighederne i flere lande i tiltagende grad forsøger at kontrollere medierne ved at anholde journalister og fotografer og indskrænke deres muligheder for at arbejde«, siger han.