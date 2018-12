Mexicos præsident og Trump har drøftet fælles jobskabelse

Den mexicanske præsident, Andrés Manuel López Obrador, talte onsdag i telefon med sin amerikanske kollega, Donald Trump.

Under samtalen diskuterede de to ledere blandt andet muligheden for at oprette et fælles program for udvikling og jobskabelse i Mellemamerika.

Det skriver López Obrador på Twitter.

»I dag har jeg talt i telefon med præsident Donald Trump. Vi diskuterede indvandring og muligheden for at gennemføre et fælles program for udvikling og skabelse af arbejdspladser i Mellemamerika og i Mexico«, skriver han.

Samtidig kalder han forholdet mellem USA og Mexico 'respektfuldt og venskabeligt'.

Det Hvide Hus har ikke kommenteret oplysningerne.

Tusindvis af migranter lever i øjeblikket i overfyldte lejre i byen Tijuana, der ligger i det nordvestlige Mexico på grænsen til den amerikanske delstat Californien.

De er rejst fra Mellemamerika i et forsøg på at undslippe fattigdom og vold. Dog kan de sandsynligvis se frem til at skulle vente flere uger, endda måneder, før de kan få lov til at søge om asyl i USA.

Vil modvirke migration gennem økonomisk udvikling

Ulovlig immigration var et centralt emne for Donald Trump under hans præsidentvalgkamp. Og op til midtvejsvalget 6. november gentog han problemstillingen og sendte 5800 soldater til grænsen mod Mexico.

Trump har gang på gang sagt, at han vil bygge en mur på grænsen mellem USA og Mexico - også efter at naboen i syd har nægtet at efterkomme Trumps krav om at betale for muren.

Præsident Andrés Manuel López Obrador har lovet at modvirke migration gennem økonomisk udvikling. Han ønsker, at USA skal bidrage til en plan med fokus på Centralamerika og Mexicos fattige syd.

Kort efter at López Obrador tiltrådte som præsident den 1. december, mødtes USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, med den mexicanske udenrigsminister, Marcelo Ebrard, for at drøfte grænseproblemerne.

