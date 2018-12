Sikkerhedsstyrker forsøger fortsat at fange en mand, der er mistænkt for at stå bag skyderiet i den franske by Strasbourg tirsdag aften.

En talsmand fra den franske regering fortalte i mediet CNews, at flere end 700 betjente er involveret i jagtens på den 29-årige mistænkte, skriver AP.

Tidligere har politiet offentliggjort et billede af ham, men han er fortsat på fri fod to dage efter, at skyderiet fandt sted.

Opdateres.

Ritzau