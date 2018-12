Irlands parlament stemmer for at tillade abort Stort flertal af irerne stemte for at ophæve forbud mod abort i maj. Nu er loven tæt på at være en realitet.

Det irske parlament stemmer torsdag aften ja til en lov, som vil give kvinder mulighed for abort. Det skriver det irske medie RTE. Vedtagelsen følger en folkeafstemning i maj, hvor et stort flertal af irerne stemte for at ophæve et forbud mod abort. Loven mangler nu kun at blive underskrevet af præsident Michael D. Higgins, før den endeligt træder i kraft. Det formodes at være en formalitet. ritzau