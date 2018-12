Carlsberg samarbejder i indisk undersøgelse af ølkartel

Både Carlsberg og indiske United Breweries har valgt at samarbejde med myndighederne i en sag, hvor de indiske myndigheder undersøger mulige og ulovlige prisaftaler på øl.

De to koncerner har således begge afgivet erklæringer, overdraget beviser og tilbudt at samarbejde fuldt ud gennem et regelsæt, som kan betyde mildhed og rabat i strafudmålingen - rabat i en eventuel bøde.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters ifølge Ritzau Finans.

De indiske konkurrencemyndigheder, Competition Commission of India (CCI), efterforsker Carlsberg, United Breweries og AB Invev. Det efter at AB Inbev sidste år informerede myndighederne om, at koncernen havde opdaget et kartelsamarbejde i Indien.

Samarbejdet betød, at deltagerne aftalte prisforslag på forhånd, inden de indsendte dem til de indiske delstatsmyndigheder, som fastsætter de endelige priser i landet.

Det førte i oktober til morgenransagninger af kontorerne hos alle tre bryggerikoncerner.

De tre bryggerier tegner sig for 90 procent af markedet i Indien på 7 milliarder dollar om året, og ifølge Reuters står selskaberne til samlet at skulle betale en bøde på 279 millioner dollar - 1,8 milliarder kroner - hvis de findes skyldige.

AB Inbev, som bragte sagen til myndighedernes kendskab, kan dog slippe helt fri.

Hvis Carlsberg eller United Breweries, som er delejet af Heineken, skal opnå mildere straffe, så kræver det ifølge reglerne, at de bidrager til opklaringen på en værdifuld måde.

I oktober fortalte en unavngiven embedsmand til Reuters, at der var blevet fundet e-mail-udvekslinger mellem bryggerierne, som skulle være bevis for, at bryggerierne har aftalt at samstemme deres priser.

ritzau