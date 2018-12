Britiske medier: EU-topmøde endte som en katastrofe for May

Det er ikke EU’s opgave at tilfredsstille rebelske britiske konservatives krav.

Så kontant udtrykte kommissionsformand Jean-Claude Juncker holdningen efter gårsdagens EU-topmøde i Bruxelles, hvor premierminister Theresa May bad de 27 EU-regeringschefer om hjælp til at få skilsmisseaftalen mellem Storbritannien og EU lempet igennem det britiske parlament.

Topmødet fandt sted to dage efter, at May havde udsat en afstemning om aftalen i Underhuset i erkendelse af, at hun ikke var i nærheden af at have flertal for en vedtagelse.

Den britiske premierminister havde op til topmødet udtrykt håb om, at regeringscheferne ville være parate til at diskutere aftalens såkaldte ’bagstopper’ - det alvorligste af en række kritikpunkter fra EU-modstanderne i Det Konservative Parti.

’Bagstopperen’ betyder, at Storbritannien forbliver i EU’s toldunion, og dermed overholder gældende EU-regler, indtil en frihandelsaftale mellem UK og EU er forhandlet på plads. Og vel at mærke en aftale, som er omfattende nok til, at toldkontrol på grænsen mellem Irland og britiske Nordirland - altså en ’hård’ grænse - kan undgås. Men ’bagstopperen’ er uacceptabel for en række af Mays partifæller, som enten forlanger den helt fjernet eller i det mindste gjort tidsbestemt.

Et ødelæggende tilbageslag

Flere regeringschefer havde inden mødet med Theresa May udtrykt en vis vilje til at se på sagerne. Men den forsvandt som dug for solen, da det gik op for dem, at May var mødt op uden nogen som helst konkrete forslag til, hvordan hårdknuden kan løsnes - andre end tidsbegrænsningen.

Det endte med at blive, som den britiske avis The Independent udtrykker det, »et katastrofalt møde« for den britiske premierminister. Og The Guardian skriver, at regeringscheferne afleverede »et ødelæggende tilbageslag« for Theresa May, som forgæves forsøgte at få regeringscheferne med på en 12 måneders tidsbegrænsning for ’bagstopperen’.

Den tanke havde både tyske Angela Merkel og Østrigs regeringsleder, Sebastian Kurz, ellers udtrykt en vis vilje til at diskutere inden topmødet. Men det lykkedes ikke May at overbevise sine kollegaer om, at denne ændring kunne få hendes rebelske partifæller hjemme i Storbritannien til at ændre holdning.

Og den fælles udtalelse fra regeringscheferne efter torsdag aftens middag og de efterfølgende drøftelser - hvor May ikke deltog - endte med at være endnu mere afvisende i forhold til de britiske forhåbninger, end holdningen havde været inden mødet, konstaterer The Guardian.

Hvad vil briterne?

Frustrationen hos EU-regeringscheferne skyldtes først og fremmest, at Theresa May mødte op uden andre forslag end at gøre ’bagstopperen’ tidsbegrænset - hvilket ifølge et flertal af EU’s regeringsledere er en umulighed, fordi en tidsbegrænsning vil være i direkte modstrid med aftalens fundamentale principper.



»Direkte adspurgt, om UK kunne foreslå en løsning på dette, havde premierministeren angiveligt intet svar«, skriver The Independent, som refererer, at Angela Merkel adskillige gange afbrød Theresa Mays bøn om hjælp til at få aftalen vedtaget i Underhuset med spørgsmål om, hvad May egentlig ønskede af dem.

På pressemødet sent i aftes opsummerede Jean-Claude Juncker ifølge The Guradian således:

»Vores britiske venner er nødt til at sige, hvad de vil have i stedet for at spørge, hvad vi vil have. Vi ser gerne, at vores britiske venner i løbet af nogle få uger finder ud af, hvad de forventer, fordi denne debat er tåget og upræcis, og jeg vil gerne have præciseringer«.

I det hele taget er det, sagde kommissionsformanden, »svært at forestille sig nogen som helst form for aftale, som kan komme igennem i Parlamentet i øjeblikket«.