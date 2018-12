Riksdagsformand: Sveriges partier skubber os mod nyvalg

Norlén fortsætter samtaler med partilederne for at finde en løsning på dødvandet, men åbner også for nyvalg.

Riksdagens partier sender Sverige tættere på et nyvalg, siger Riksdagens formand, Andreas Norlén, som derfor vil »tage skridt i retning af at forberede« dette.

Det er første gang, at det er på tale at indlede forberedelser til et eventuelt nyvalg.

Udtalelsen kommer umiddelbart efter, at et flertal i Riksdagen med stemmerne 200-116 har sagt nej til en foreslået ny regering med den socialdemokratiske leder, Stefan Löfven, som statsminister.

Norlén siger, at han nu vil fortsætte med uformelle samtaler med alle partiledere i dag og i løbet af ugen.

I næste uge vender han tilbage med besked om næste skridt i processen, skriver han i pressemeddelelsen.

»Jeg kan også konstatere, at Riksdagens partier driver Sverige tættere på et nyvalg«, lyder det i meddelelsen.

»Jeg beklager det og vil gøre alt, hvad jeg kan, for at forhindre det, men hvis partierne vælger nyvalg frem for at handle på en måde, som giver Sverige en ny regering, vil jeg ikke stå i vejen for dem. Jeg vurderer derfor, at jeg nu bør tage skridt i retning af at forberede det«.

Fire gange nej kan give nyvalg

Før det bliver aktuelt med et nyvalg, skal riksdagsformanden dog fire gange have fået nej fra Riksdagen til de kandidater, han foreslår som regeringsledere. Først da kan han udskrive nyvalg.

Hvis det bliver aktuelt med et nyvalg, skal riksdagsformanden beslutte sig for en dato i samråd med den svenske valgmyndighed.

En tredje afstemning om en mulig regering kan komme inden jul eller i begyndelsen af januar.

