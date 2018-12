Kosovo trodser Nato og Serbien og opretter hær

Kosovos parlament har med stort flertal fredag stemt for at etablere landets egen hær.

Samtlige 107 tilstedeværende medlemmer i parlamentet stemte for en lovpakke, der betyder, at det lille Balkan-lands nuværende sikkerhedsstyrker bliver til en egentlig hær.

Parlamentet består af 120 medlemmer. De etniske serbere havde på forhånd sagt, at de ville boykotte afstemningen, skriver nyhedsbureauet AP.

Parlamentsformand Kadri Veseli betegner det som en ny epoke for Kosovo.

I dag består hæren af 3000 soldater, men inden for de kommende ti år vil det antal øges til 5000, har premierminister Ramush Haradinaj oplyst til nyhedsbureauet dpa.

I nabolandet Serbien, som Kosovo løsrev sig fra for ti år siden, har premierminister Ana Brnabic advaret Kosovo om overhovedet at holde en afstemning om emnet.

Serbien advarer om, at det vil true freden i regionen. Men efter fredagens afstemning udtaler Brnabic, at Serbien vil 'blive på fredens sti', skriver nyhedsbureauet AFP.

»I mine øjne er det en hård dag - ikke en dag, der bidrager til samarbejdet i regionen«, siger hun.

Forsvarsalliancen Nato mener også, at der er en dårlig idé med oprettelsen af en hær. Generalsekretær Jens Stoltenberg havde på forhånd advaret Kosovo mod at gå videre med planerne.

»Jeg beklager, at denne beslutning blev truffet trods de bekymringer, der er udtrykt af Nato«, siger Stoltenberg i en pressemeddelelse efter afstemningen i Kosovos parlament.

»Alle sider må sikre sig, at dagens beslutning ikke øger spændingerne i regionen yderligere«.

Kosovos løsrivelse er stadig et følsomt emne i Serbien, som afviser at anerkende den tidligere provins som en selvstændig nation.

Serbien har udtrykt bekymring for, at formålet med at etablere en hær er at foretage etnisk udrensning i det nordlige Kosovo, hvor det serbiske mindretal bor.

Efter fredagens afstemning er soldater fra den Nato-ledede fredsbevarende styrke indsat på den bro, der adskiller serbiske og albanske indbyggere i den delte by Mitrovica i det nordlige Kosovo, skriver AP.

ritzau