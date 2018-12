Danmark giver 75 millioner til Afrika-fond mod migration

EU's primære instrument til at håndtere udfordringer med irregulær migration og tvungen fordrivelse i Afrika får endnu et bidrag fra Danmark.

Den nye donation til EU's hjælpefond for Afrika lyder på 75 millioner kroner.

Det offentliggør statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i forbindelse med et EU-topmøde i Bruxelles, hvor migration er på dagsordenen.

»Det er muligt, fordi vi har fået så meget styr på asyltilstrømningen derhjemme, at vi ikke skal bruge udviklingsbistand i Danmark på vores asylcentre«.

»Derfor giver Danmark nu et nyt bidrag på 75 millioner kroner til EU's hjælpefond for Afrika«, siger statsministeren.

Det nye bidrag betyder, at Danmark nu er oppe på at have doneret 225 millioner i alt til hjælpefonden. Dermed er Danmark den tredjestørste donor til fonden efter Tyskland og Italien.

Fonden er et af EU's redskaber, som skal sørge for, at der ikke kommer et nyt migrationspres på Europa.

»Det nye bidrag vil blandt andet fasthold EU's engagement i forhold til hjemsendelse og reintegration af irregulære migranter i Nordafrika«.

»Og det vil forbedre forholdene for flygtninge på Afrikas Horn og bidrage til stabiliseringsindsatsen i Sahel-området«, siger Lars Løkke Rasmussen.

EU's hjælpefond for Afrika blev oprettet i 2015. Den er et udkom af et topmøde, hvor europæiske og afrikanske stats- og regeringschefer var samlet med det formål at styrke migrationssamarbejdet.

Fonden har fokus på tre forskellige områder i Afrika. De er Sahel og Tchad-søen, Afrikas Horn og Nordafrika. Danmarks seneste bidrag bliver fordelt ligeligt på de tre områder. Altså 25 millioner til hvert område.

Det nye bidrag vil fastholde et dansk engagement i Libyen. Særligt med blik for forholdene for kvinder og børn. Derudover introducerer man et nyt fokus på Marokko.

Marokko er blevet det største nordafrikanske transitland for migrationsstrømmen mod Europa.

