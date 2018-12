Advokat: Trump vidste, tys-tys-penge var forkert Trump var bekymret for, hvordan påståede affærer ville påvirke præsidentvalget, siger hans tidligere advokat.

Da den daværende republikanske præsidentkandidat Donald Trump bad sin advokat Michael Cohen sørge for betaling til to kvinder for at holde mund med oplysninger, der kunne skade ham i valgkampen i 2016, vidste Trump, at det var i strid med reglerne.

Det siger Cohen i et interview med tv-stationen ABC News.

Cohen bliver spurgt, om Trump vidste, at der var noget forkert i at betale de to kvinder, pornoskuespilleren Stormy Daniels og Playboy-modellen Karen McDougal.

»Selvfølgelig«, svarer Cohen.

»Han bad mig foretage udbetalingerne. Han bad mig blive involveret i disse sager«, siger han.

Ifølge Cohen tog Trump dette skridt, fordi han 'var meget bekymret for, hvordan det ville påvirke valget', siger advokaten i interviewet, der bliver vist på amerikansk morgen-tv fredag.

Betalingerne skete få uger inden, at Trump vandt over Hillary Clinton ved præsidentvalget i november 2016.

Idømt tre års fængsel

Stormy Daniels og Karen McDougal har begge hævdet, at de har haft seksuelle forhold til Trump.

Cohen blev tidligere på ugen idømt tre års fængsel for blandt andet at have overtrådt loven om brug af valgkampmidler.

Torsdag afviste Trump endnu en gang, at han skulle have instrueret sin tidligere advokat Michael Cohen i at begå lovbrud.

»Han var advokat, og han bør kende loven«, skrev præsidenten på Twitter.

Trump har også afvist, at de påståede affærer med de to kvinder skulle have fundet sted.

Fredagens tv-optræden er den første fra Michael Cohens side, efter at han tidligere på ugen blev idømt en fængselsstraf.

Under interviewet virker han rystet over den række af begivenheder, der har ført ham fra at være en af Trumps nære medarbejdere til at skulle i fængsel, skriver nyhedsbureauet AP.

»Jeg er færdig med løgnene. Og jeg er færdig med at være loyal over for præsident Trump«, siger Cohen.

ritzau