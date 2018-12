Fjerde person er død tre dage efter våbenangreb i Strasbourg

Tre dage efter angrebet i Strasbourg er en fjerde person død af sine kvæstelser.

Det oplyser den franske anklagemyndighed fredag sidst på eftermiddagen.

»Den pågældende person har kæmpet for sit liv, fortæller en repræsentant for anklagerens kontor.

Gerningsmanden, den 29-årige Cherif Chekatt, blev torsdag aften spottet på gaden i bydelen Neudorf i Strasbourg. Her blev han skudt og dræbt af politiet, efter at han åbnede ild mod en af politiets patruljevogne.

Mere end 700 politifolk deltog i jagten på den 29-årige.

Det var ifølge myndighederne Chekatt, der tirsdag aften med et skydevåben og en kniv angreb det traditionsrige julemarked i Strasbourg. Her blev i første omgang to meldt dræbt og 14 såret.

Dødstallet er siden steget til fire.

Islamisk Stat har på Twitter taget skylden for angrebet i Strasbourg. Her hedder det, at det var en af organisationens ’soldater’, der stod bag.

Men Frankrigs indenrigsminister, Christophe Castaner, kalder det for en ’opportunistisk’ og løgnagtig påstand.

»Vi har at gøre med en mand, som var opslugt af ondskab, siger Castaner efter at være blevet vist rundt på julemarkedet i den østfranske by.

Fredag aften ventes præsident Emmanuel Macron at besøge julemarkedet, når han vender tilbage fra EU-topmødet i Bruxelles.

Yderligere to personer blev natten til fredag anholdt i forbindelse med efterforskningen. Det bringer antallet af anholdte op på syv. Blandt dem er Chekatts forældre og to brødre.

En tredje bror, der ligesom Chekatt var registreret på en liste over potentielle ekstremister, er anholdt i Algeriet, siger kilder tæt på efterforskningen til nyhedsbureauet AFP.

Politiet fokuserer på, om Chekatt fik hjælp fra andre til at udføre sit morderiske forehavende.

ritzau