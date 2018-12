Kampe bryder ud i Yemens store havneby under våbenhvile

Sporadiske voldshandlinger brød fredag ud i den yemenitiske havneby Hodeida.

Det oplyser indbyggere i byen ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Meldingerne kommer, kort efter at de stridende parter indgik en midlertidig våbenhvile under FN-støttede fredsforhandlinger.

I øjeblikket er det houthi-oprørerne, der kontrollerer havnebyen. Hodeida er en central forsyningskanal for Yemens 30 millioner indbyggere.

Houthi-oprørerne, der støttes af Iran, kontrollerer også hovedstaden Sanaa og har kæmpet mod den saudiarabisk-ledede koalition. Koalitionen kæmper for at få genetableret en regering i det kaosramte land.

Hodeida har været hårdt plaget af kampe i hele 2018. Det har udløst bekymringer for, at forsyningsåren til landets befolkning vil blive afskåret.

Trods våbenhvilen fortæller en indbygger i byen, at vedkommende hørte lyden af både missiler og automatvåben fredag.

Krigen har kostet titusindvis af mennesker livet

TV-kanalen Al Masirah, som kontrolleres af houthi-oprørerne, oplyser, at koalitionens kampfly har angrebet byen Ras Isa, der ligger lidt nord for Hodeida.

Koalitionen har ikke bekræftet disse oplysninger.

En indbygger fortæller til nyhedsbureauet AFP, at vedkommende har hørt artilleri i den sydlige del af Hodeida.

En anden fortæller, at der har været skudvekslinger med cirka 15 minutters mellemrum i den østlige del af byen.

De stridende parter blev på et møde i Sverige enige om at stoppe voldshandlingerne i Hodeida. Aftalen indebar også, at begge parter skulle trække styrker ud af byen.

Aftalen skulle være første skridt på vejen mod en mere omfattende våbenhvile og yderligere fredsforhandlinger.

Det var første gennembrud for FN's bestræbelser på at sætte en stopper for den mere end fire år gamle krig i landet. Den har foreløbig kostet titusindvis af mennesker livet og presset store dele af Yemen ud på kanten af hungersnød.

