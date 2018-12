Grænsebetjente vidste, at syvårig migrantpige var dårlig

Itorsdags døde Jakelin Caal Maquin, en syvårig pige fra Guatemala, som ulovligt forsøgte at krydse grænsen til New Mexico sammen med sin far og 163 andre migranter.

Jakelin Caal Maquin døde efter at have været i den amerikanske grænsekontrols varetægt i to døgn. Hendes far gjorde grænsebetjentene opmærksomme på pigens dårlige tilstand, men de valgte at udskyde en lægelig undersøgelse til efter en bustur på halvanden time. Bussen nåede dårligt nok frem, før den syvårige pige holdt op med at trække vejret.

Jakelin Caal Maquin krydsede grænsen til New Mexico med sin far, 29-årige Nery Caal, og 163 andre migranter. Ingen ved, hvor længe gruppen har været undervejs, og om de er kommet frem til fods eller med et køretøj.

Ved ankomsten valgte gruppen at melde sig selv til grænsebetjentene nær grænsekontrollen Antelope Wells. De blev efterfølgende placeret i et lokale en enkelt nat, så de dagen efter kunne blive sat på en bus, der kørte dem videre til området Lordsburg i New Mexico.

De nåede lige at sætte sig i bussen, da Jakelin Caal Maquin begyndte at kaste op. Hendes far, Nery Caal, informerede grænsebetjentene, som besluttede, at pigen godt kunne vente med et lægebsøg til efter busturen på halvanden time.

Spørgsmål om migranterne fik mad og drikke

Men inden bussen nåede Lordsburg, var Jakelin Caal Maquin holdt op med at trække vejret. Nogle reddere på stedet forsøgte at genoplive pigen to gange, men uden held. I stedet blev hun fløjet til et hospital i El Paso i Texas, hvor hun blev indlagt med hjertestop. Morgenen efter var Jakelin Caal Maquin død.

Det amerikanske departement for indenrigssikkerhed (DHS) beklagede dødsfaldet i det amerikanske medie NBC News fredag:

»Selv om vi gjorde, hvad vi kunne, og læger gjorde, hvad de kunne for at redde barnet, var det umuligt for os at stoppe den her tragedie. Igen beder vi forældre om ikke at udsætte sig selv og deres børn for den risiko, der følger med, når de kommer ind i landet ulovligt«.

Den syvårige piges død har blandt andet sat spørgsmålstegn ved, om migranterne overhovedet fik mad og drikke i de timer, hvor de var i grænsekontrollens varetægt, selv om grænsekontrollen skal tilbyde det. For ifølge flere amerikanske medier var pigen dehydreret og gik uden mad i flere døgn.

Symptomer på hævet hjerne og leversvigt

Obduktionen af den syvårige pige er endnu ikke færdig, men ifølge den amerikanske told- og grænsekontrols oplysninger havde pigen symptomer på både hævet hjerne og leversvigt, da hun blev indlagt på hospitalet i Texas. Det skriver NBC News.

For at få styr på, hvad der er gået galt, siden Jakelin Caal Maquin kunne dø, har told- og grænsekontrollen indledt en undersøgelse, der skal klargøre, hvad der helt præcis skete, da hun og 163 andre migranter var i grænsekontrollens varetægt.

Grænsekontrollen oplever et stigende antal større migrantgrupper, der illegalt kommer ind og melder sig selv. De fleste grupper kommer fra Centralamerika med den begrundelsen, at de flygter fra voldelige forhold i hjemlandet. De melder sig selv i håbet om at kunne omgå myndighedernes regler om at søge asyl, skriver amerikanske medier.

Trump-administrationen forsøger dog at forbyde folk at søge asyl, når de har krydset grænsen ulovligt. Det har en føderal appeldomstol midlertidigt blokeret, men Trump-administrationen har bedt den amerikanske højesteret om at genindføre forbuddet. Forbuddet skal ifølge NBC News for højesteret på tirsdag.