Cambodjanske myndigheder finder 1026 stødtænder

Cambodjanske myndigheder finder 3,2 ton elfenben i container fra Mozambique. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Opdagelsen skete efter et tip og er landets største fangst af elfenben, der er forbudt at sælge og handle med.

»Stødtænderne var gemt blandt marmor i en container, der var forladt«, siger Sun Chay, chef for toldchef i havnen i Phnom Penh, hvor containeren blev fundet.

Samlet er der fundet 1026 stødtænder sendt til en ukendt modtager.

Ifølge AFP er Cambodia blevet et nyt samlingspunkt for den ulovlige handel med elfenben fra afrikanske elefanter. Det skulle være sket efter, at Thailand har slået hårdere ned på den handlen.

Der er stadig stor efterspørgsel efter elfenben fra blandt andet Vietnam og Kina.

Massiv krybskytteri af elefanter for deres stødtænder har ramt bestanden hårdt. Det fik en 1990 en lang række lande til totalt at forbyde handel med elfenben.

Den ulovlige handel - og krybskytteriet - er dog fortsat.

Det vurderes ifølge WWF, at der er omkring 415.000 afrikanske elefanter tilbage. Et voldsomt fald fra estimeret 3-5 millioner i 1930'erne.

