May afviser vredt Tony Blairs ønske om folkeafstemning

Den konservative britiske premierminister, Theresa May, beskylder en af sine forgængere - Tony Blair - for at 'underminere' Brexit-forhandlingerne, fordi han stærkt opfordrer til en ny folkeafstemning om EU.

May kalder Blairs udtalelser for 'en fornærmelse mod den post, som han engang havde'.

»En premierminister skal ikke lægge ansvaret fra sig, siger May ifølge BBC.

Blair sagde i London for få dage siden, at en folkeafstemning bør finde sted, da der i parlamentet ikke er flertal for hverken den ene eller den anden brexit-løsning.

»Situationen i parlamentet er fastlåst. Det kan ikke træffe en beslutning, og derfor må vi gå tilbage til den britiske befolkning og spørge igen, sagde den tidligere regeringschef til Radio 4 lørdag.

I en reaktion på Mays skarpe kommentar afviser Blair, der er fra arbejderpartiet Labour, at en ny folkeafstemning skulle være udemokratisk.

»Det er langt fra udemokratisk. Det ville være det modsatte, og der er også mange højtstående medlemmer af hendes eget konservative parti, som har sagt det samme, siger Blair.

Dyb bekymring

Torsdag mødtes 10 parlamentsmedlemmer fra Labour med Mays højrehånd, David Lidington for at diskutere endnu en folkeafstemning.

Kilder tæt på Lidington siger til BBC, at de overvejende kom med 'standard argumenter', og at han ikke har planer om at agitere for endnu en folkeafstemning.

I Labour er der også mange fremtrædende medlemmer, som er dybt bekymrede ved tanken om endnu en folkeafstemning.

En ny folkeafstemning kræver ny lovgivning og udarbejdelse og godkendelse af regler for kampagner. Det tog syv måneder at få parlamentet til at godkende folkeafstemningen i 2016.

Iagttagere siger dog, at en ny folkeafstemning i teorien kan gennemføres meget hurtigt.

ritzau