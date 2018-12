Macrons popularitet dykker efter voldelige demonstrationer Næsten hver anden franskmand er "meget utilfreds" med præsident Emmanuel Macrons ledelse, viser meningsmåling.

Den franske præsident Emmanuel Macrons popularitet bliver ved med at falde i hjemlandet. Det viser en ny meningsmåling søndag.

I målingen, der er foretaget af meningsmålingsinstituttet Ifop, svarer under hver fjerde franskmand - 23 procent - at de er tilfredse med Macron som landets præsident. Ved sidste måneds måling var tallet 25 procent.

Antallet af personer, der er 'meget utilfredse' med Macrons ledelse, er steget med seks procentpoint til 45 procent.

Målingen kommer efter fem uger med voldsomme uroligheder.

Særligt i Paris har protestbevægelsen 'De Gule Veste' ført an for de usædvanligt voldelige demonstrationer, der begyndte 17. november.

Oprindeligt var det i protest med højere afgifter på benzin og diesel.

Siden da har det dog spredt sig til at være en mere generel kritik af Macron. Franskmændene beskylder ham for at være ligeglad med problemer, som almindelige mennesker slås med.

»Det er ved at falde til ro«

Også i den indeværende weekend har tusindvis af vrede franskmænd været på gaden i hovedstaden. Antallet var dog næsten halveret i forhold til sidste weekend - fra 126.000 til 66.000.

Det betyder dog ikke, at utilfredsheden er forsvundet.

Sådan lyder vurderingen fra Herve Le Bras, der er sociolog ved Skolen for avancerede studier og socialvidenskab i Paris.

»Det er ved at falde til ro, men det stærke had mod Macron eksisterer stadig«, siger den franske sociolog.

Han tilføjer, at demonstrationerne understreger folkets utilfredshed med Macrons personlighed og ledelsesstil. Mange kritikere opfatter ham som værende arrogant og distanceret fra befolkningen.

Der blev lørdag foretaget 168 anholdelser. Det var et markant fald i forhold til sidste lørdag, hvor omkring 1000 blev anholdt af politiet.

I alt 69.000 sikkerhedsstyrker var på gaden over hele Frankrig lørdag. Det var et fald fra 89.000 sidste lørdag.

