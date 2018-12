Sudans præsident er første arabiske leder i Syrien siden 2011

Sudans præsident, Omar al-Bashir, har søndag besøgt den syriske præsident, Bashar al-Assad, i Syriens hovedstad, Damaskus.

Han er dermed den første leder fra Den Arabiske Liga, der aflægger Assad et besøg, siden der i 2011 brød en blodig krig ud i Syrien.

Assad tog imod den sudanske præsident i lufthavnen i Damaskus søndag eftermiddag, viser officielle billeder.

Den Arabiske Liga, der består af 22 selvstændige arabiske stater, har indført sanktioner mod styret i Damaskus og fordømt Assad-styrets voldsomme militære fremfærd.

Årsagen til Omar al-Bashirs besøg i Syrien er ikke offentligt kendt.

Men i takt med at den syriske krig langsomt aftager, har flere arabiske embedsmænd udtrykt interesse i at genoptage forbindelsen til landet.

Der har også været snak om igen at invitere Syrien til bords i Den Arabiske Liga. Den Arabiske Liga suspenderede i november 2011 landet. Det var en reaktion på styrets voldelige angreb mod demonstranter.

Syrien var sammen med Egypten, Irak, Libanon, Saudi-Arabien, Jordan og Yemen med til at oprette ligaen i 1945.

Allerede i oktober fortalte Assad til en kuwaitisk avis, at Syrien var nået frem til 'stor forståelse' med flere arabiske lande efter års fjendtlighed.

Han satte ikke navn på de pågældende lande. Ifølge Assad er repræsentanter fra flere forskellige lande dog begyndt at besøge Syrien for at genåbne diplomatiske forbindelser.

Interviewet kom i kølvandet på FN's Generalforsamling i september. Her blev Syriens udenrigsminister set omfavne Bahrains udenrigsminister.

Mødet fik flere til at spekulere i, om en række lande er begyndt at genoverveje deres forhold til Syrien.

Sudans præsident, Omal al-Bashir, der søndag var på besøg i Syrien, har siddet på magten i hjemlandet siden 1989.

Han er eftersøgt af Den Internationale Straffedomstol i Haag for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Darfur-regionen i det vestlige Sudan.

ritzau