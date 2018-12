Saudi-Arabien fordømmer USA's hårde kurs om militærstøtte Det falder ikke i god jord i Saudi-Arabien, at Senatet i USA torsdag blev enig om at stoppe militærhjælpen.

Saudi-Arabien 'fordømmer' Senatet i USA for at have vedtaget en resolution om at standse militærstøtten til krigen i Yemen.

Det oplyser udenrigsministeriet i Riyadh til det statslige nyhedsbureau SPA.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AP.

»Kongedømmet fordømmer det seneste træk fra det amerikanske Senat. Det bygger på urigtige beskyldninger og fastholder alle former for indblanding i nationale anliggender, lyder det.

Senatet vedtog torsdag to resolutioner mod Saudi-Arabien. Begge går imod præsident Donald Trumps holdning til landet.

Senatorerne bakker blandt op om en resolution om at stoppe USA's militærhjælp til Saudi-Arabien i Yemen.

Yemen har været præget af krig siden 2015. Saudi-Arabien støtter regeringen i forsøget på at nedkæmpe houthi-oprørerne.

Saudi-Arabien har gennemført massive bombardementer i landet. Blandt andet med brug af våben fra USA.

De seneste fire år har 10.000 mennesker mistet livet, tre millioner er fordrevet, og millioner er truet af hungersnød.

I den anden resolution gør senatorerne Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, ansvarlig for drabet på journalisten Jamal Khashoggi.

Saudi-Arabien har officielt medgivet, at Khashoggi blev dræbt på landets konsulat i Istanbul. Det skete, da han kom for at hente dokumenter til brug for sit forestående bryllup.

Men regimet afviser, at drabet skulle være sket på ordre fra kronprinsen.

I udtalelsen til SPA omtaler udenrigsministeriet drabet på Khashoggi som 'en forbrydelse, som ikke afspejler Kongedømmets politik'.

De amerikanske resolutioner er tæt på at være symbolske.

Repræsentanternes Hus kan først behandle dem i januar, og så har Donald Trump mulighed for at bruge sin vetoret.

ritzau