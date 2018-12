13 fodboldfans er såret efter eksplosion på natklub i Colombia

Mindst 13 mennesker er kvæstet, efter at en granat sent søndag aften blev kastet ind i en menneskemængde på en natklub i Colombia.

Det oplyser lokale medier ifølge nyhedsbureauet dpa.

De sårede er alle fodboldfans, der var samlet i byen Montelibano for at fejre, at fodboldholdet Junior Barranquilla havde en klubturnering. Det skriver avisen El Heraldo.

Deres identiteter er endnu ikke offentliggjort.

Guvernør Sandra Devia bekræfter hændelsen på Twitter.

Cordoba-regionen i den nordlige del af landet har på det seneste oplevet øget vold og kriminalitet.

Det skyldes især narkosmuglere og tidligere medlemmer af oprørsbevægelsen Farc, der kæmper for at kontrollere området.

Farc begyndte som en venstreorienteret guerillabevægelse, der satte gang i et væbnet oprør, da gruppen i 1964 stillede krav om jordreformer og social retfærdighed.

I årtier var der konflikt i Colombia med over 260.000 døde og andre 83.000 savnede som konsekvens. Yderligere blev 7,4 millioner mennesker tvunget til at forlade deres hjem.

I 2016 indgik Colombias regering en fredsaftale med Farc. Under denne aftale lovede Farc at lægge våbnene, indrømme forbrydelser begået under konflikten og betale erstatning til ofre.

ritzau